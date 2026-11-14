Schock: Laura Papendicks Sohn hat sich das Bein gebrochen

Großer Schreck für Laura Papendick (37): Der ältere Sohn der RTL-Moderatorin hat sich das Bein gebrochen und muss jetzt einen Gips tragen. Das machte die zweifache Mutter am Freitag auf Instagram öffentlich. Dort teilte sie mehrere Schnappschüsse aus ihrem Alltag mit ihren Followern. Auf einem der Bilder ist das eingegipste Bein ihres Kindes zu sehen. Wie und wo sich der Unfall ereignet hat, erzählte Laura nicht. Wie sehr sie die Diagnose im ersten Moment mitnahm, machte die 37-Jährige jedoch deutlich. "Ein großer Schock", schrieb sie zu den Aufnahmen. Weitere medizinische Details nannte die Moderatorin ebenfalls nicht. Mit ihrem Beitrag ließ sie ihre Follower dennoch an der derzeit schwierigen Situation teilhaben und zeigte, welche unerwartete Wendung der Familienalltag genommen hat.

Trotz der Verletzung gibt es aber auch gute Nachrichten aus dem Hause Papendick. Ihr Sohn scheint mit der ungewohnten Situation nämlich überraschend gelassen umzugehen. Die Moderatorin zeigte sich in ihrem Instagram-Beitrag sichtlich erleichtert darüber, wie gut ihr Erstgeborener den Beinbruch und den Gips offenbar annimmt. "Wahnsinn, wie toll er damit umgeht", lobte sie ihren kleinen Patienten. Damit scheint der Junge seiner Mutter zumindest einen Teil der anfänglichen Sorge genommen zu haben. Der Gips am Bein bringt den Alltag des Kleinen zwar ordentlich durcheinander, doch davon lässt er sich offenbar nicht unterkriegen. Wie lange der Junge den Gips tragen muss, verriet Laura allerdings nicht. Bislang ist daher nicht bekannt, wie lange ihr Sohn den Gips tragen muss. Ebenso offen bleibt, ob nach dem Unfall noch weitere Untersuchungen oder Behandlungen anstehen. Im Mittelpunkt ihres Posts stand stattdessen die Gelassenheit des Jungen, die Laura nach dem ersten Schock offenbar besonders beeindruckte.

Laura und ihr Partner Alexander Hindersmann (38) sind stolze Eltern von zwei Jungen. Ihr älterer Sohn kam im Juni 2023 zur Welt, sein kleiner Bruder folgte im Juni 2026. Für die Familie ist es nicht die erste Sorge in diesem Jahr. Bereits im August mussten die beiden um ihren jüngsten Sohn bangen. Das damals erst wenige Monate alte Baby wurde mehrere Tage im Krankenhaus behandelt und bekam Antibiotika. Laura gab ihren Followern auch damals auf Instagram Einblicke in die belastende Situation. Es zerbreche ihr das Herz, ihren "kleinen Mann" so zu sehen, erklärte die Moderatorin zu jener Zeit. Wenig später folgte jedoch die erleichternde Nachricht: Das Baby durfte die Klinik wieder verlassen und nach Hause zurückkehren. Nun braucht der große Bruder wegen seines Beinbruchs besondere Aufmerksamkeit.

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Instagram / laurapapendick Laura Papendick, Mai 2026

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Instagram / laurapapendick Gebrochenes Baun von Laura Papendicks Sohn

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