Suzanne Collins schwärmt vom neuen "Panem"-Film

Suzanne Collins (64) hält sich mit öffentlichen Äußerungen normalerweise zurück. Für den kommenden "Panem"-Film hat die Autorin nun allerdings eine Ausnahme gemacht. In einer Botschaft an die Fans, die auf dem offiziellen Instagram-Account des Films veröffentlicht wurde, findet sie begeisterte Worte für Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping. Obwohl sie als Produzentin nicht an dem Projekt beteiligt war, konnte die Verfilmung ihres Romans aus dem Jahr 2025 sie offenbar voll und ganz überzeugen. Der Film kommt am 19. November 2026 in die deutschen Kinos. "Ich könnte mich nicht mehr darauf freuen, dass ihr 'Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping' seht", schreibt Suzanne. Besonders dem Regisseur und seinem Team möchte sie ihren Dank aussprechen: "Regisseur Francis Lawrence und sein Team haben einer lebendigen und erschütternden Adaption des Romans den letzten Schliff gegeben und mir damit die schöne Aufgabe überlassen, ihr Lob zu singen."

Ein besonderes Lob richtet Suzanne an Joseph Zada (21), der den jungen Haymitch Abernathy verkörpert. Die Geschichte seiner Figur spielt lange vor den Ereignissen der ursprünglichen Trilogie. Josephs Leistung beschreibt die Autorin als "bemerkenswert kraftvoll und bewegend". Auch über das Wiedersehen mit Woody Harrelson (65) als älterem Haymitch freut sie sich. "Ich kann gar nicht genug über seine meisterhafte Darstellung von Haymitch in den Originalfilmen sagen", schwärmt Suzanne. Gemeinsam mit Jennifer Lawrence (36) und Josh Hutcherson (34) verleihe Woody dem Film "eine solche Eindringlichkeit". Die Figuren würden dabei "Haymitchs Hungerspiele mit Katniss' Geschichte verbinden", erklärt sie. Auch für den restlichen Cast, zu dem unter anderem Elle Fanning (28) und Ralph Fiennes (63) gehören, findet sie ausschließlich lobende Worte: "Jeder Einzelne ist ein Juwel. Ich kann mir wirklich keine bessere Besetzung vorstellen." Darüber hinaus bedankt sich Suzanne beim gesamten Kreativteam. Auch Sänger Noah Kahan hebt sie hervor. Er hat mit "Draw You Out" einen emotionalen Originalsong für den Film geschrieben.

Dass Suzanne sich überhaupt öffentlich zu Wort meldet, ist eine echte Seltenheit. Die Autorin hält sich konsequent aus dem Rampenlicht heraus und besitzt keine eigenen Social-Media-Accounts. Auch an der Pressetour zu "Sunrise on the Reaping" nahm sie nicht teil. Wie E! News berichtet, liegt ihr letzter öffentlicher Auftritt bereits drei Jahre zurück. In ihrer Botschaft richtet die Schriftstellerin auch persönliche Worte an ihre Leser. Ihrer Unterstützung sei es zu verdanken, dass alle fünf ihrer "Panem"-Romane zu Bestsellern wurden. "Ich empfinde eine so tiefe Dankbarkeit für eure anhaltende Präsenz in Panem", schreibt sie. Zum Schluss greift Suzanne auf den wohl bekanntesten Satz aus ihrer Romanwelt zurück. Er ist Fans der Bücher und Filme seit vielen Jahren vertraut: "Mögen die Chancen immer zu Ihren Gunsten stehen"

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Getty Images Suzanne Collins beim Fan-Event zu "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" am 13. November 2023 in Hollywood

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Getty Images Joseph Zada bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

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