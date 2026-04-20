Keine Klage gegen Taylor Paul: Ex Dakota ist unzufrieden

Dakota Mortensen (33) hat sich erstmals öffentlich zu Wort gemeldet, nachdem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft von Salt Lake County keine neuen Anklagen gegen seine Ex-Freundin Taylor Frankie Paul (31) erheben wird. In einem Instagram-Post äußerte sich Dakota zu den Vorwürfen häuslicher Gewalt, die monatelang für Aufsehen gesorgt hatten. Dabei machte er deutlich, dass er mit der öffentlichen Darstellung des Falls nicht einverstanden ist: "Ich stimme nicht damit überein, wie diese Situation öffentlich dargestellt wurde. Sie spiegelt nicht den vollen Kontext dessen wider, was geschehen ist, oder die Auswirkungen, die es auf mich und meinen Sohn gehabt hat."

In seinem Statement gab Dakota zu, nicht früher aus der belastenden Beziehung ausgestiegen zu sein. "Ich bedaure, dass ich nicht früher aus einem schwierigen Kreislauf ausgestiegen bin. Ich bin nicht perfekt und übernehme Verantwortung für meinen Teil. Ich entschuldige mich aufrichtig bei denen, die ich verletzt habe", so der Realitystar. Zugleich betonte er, dass er künftig im Hintergrund bleiben und seine Energie in die Familie stecken wolle: "Ich schließe ein ungesundes Kapitel ab und gehe mit Hoffnung auf bessere Tage nach vorne." Seinen Post beendete er mit einer klaren Prioritätensetzung: "Meine Priorität ist jetzt, der beste Vater zu sein, den ich für Ever sein kann." Am Ende des Beitrags ergänzte er die Kontaktdaten der National Domestic Violence Hotline.

Vor fünf Tagen war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft von Salt Lake County das Verfahren gegen Taylor eingestellt hat. Das Büro von Bezirksstaatsanwalt Sim Gill erklärte laut Deadline: "Nach Prüfung der Berichte und Beweise, die dem Polizeirevier Draper und dem Polizeirevier West Jordan vorgelegt wurden, hat die Staatsanwaltschaft von Salt Lake County entschieden, keine Anklage gegen Taylor Frankie Paul zu erheben." Die Vorwürfe häuslicher Gewalt hatten zuvor für Schlagzeilen gesorgt und sogar dafür, dass Taylors geplanter Auftritt als Bachelorette vorerst auf Eis gelegt worden war.

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood