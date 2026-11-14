Grimes zeigt ihren Neuen erstmals auf dem roten Teppich

Grimes (38) hat ihren neuen Partner Elijah Weinkauf erstmals offiziell an ihrer Seite auf einem roten Teppich präsentiert. Die Sängerin und der Musikproduzent posierten am 12. November bei der Premiere der Serie "Blade Runner 2099" in Los Angeles gemeinsam für die Fotografen. Mit diesem Auftritt machten sie ihre Beziehung öffentlich. Modisch setzte Grimes bei dem Event auf einen auffälligen Look: Sie trug ein langärmliges Kleid mit schwarzen und camouflagegrünen Streifen, das durch einen übergroßen Kragen ins Auge stach. Dazu kombinierte sie eine pinkfarbene Brille sowie spitze Loafer in Schwarz und Pink. Elijah entschied sich hingegen für einen vollständig schwarzen Look aus Anzug und Hemd. Bei den Schuhen wagte er allerdings einen Stilbruch, denn zu dem eleganten Outfit trug er braune Zehentrennersandalen. Vor den Kameras zeigten sich die beiden Seite an Seite und absolvierten so ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einem öffentlichen Event.

Offiziell geäußert haben sich Grimes und Elijah zu ihrer Liebe bislang nicht. Mehreren Medienberichten zufolge sollen die beiden jedoch schon seit einiger Zeit ein Paar sein. Und nicht nur privat gehen die Sängerin und ihr Partner gemeinsame Wege, auch beruflich bilden sie ein Team. Elijah produziert laut E! News unter dem Künstlernamen Vadakin und war als Co-Produzent an Grimes' kommendem Album "Psyopera" beteiligt. Damit bilden die Sängerin und ihr neuer Partner auch beruflich ein Team. Vor Elijah hatte die Musikerin ihr Herz an einen anderen Mann aus der Musikbranche verschenkt: Sie war mit dem italienischen DJ Anyma liiert. Ihre Romanze hatten die Musiker im Jahr 2024 öffentlich gemacht. Im August 2025 sollen die beiden dann getrennte Wege gegangen sein. Nun zeigte sich Grimes erstmals mit Elijah auf dem roten Teppich und bestätigte die neue Beziehung damit durch den gemeinsamen Auftritt, auch wenn eine persönliche Erklärung des Paares weiterhin aussteht.

Vor ihren Beziehungen mit Anyma und Elijah führte Grimes rund vier Jahre lang eine wechselhafte On-off-Beziehung mit dem Unternehmer Elon Musk (55). Im März 2022 ging die Partnerschaft endgültig zu Ende. Aus der Verbindung gingen gemeinsame Kinder hervor, die die Sängerin möglichst aus dem Rampenlicht heraushält. Im Januar erklärte sie auf X: "Ich versuche, niemals über meine Kinder zu sprechen oder sie zu zeigen, weil sie ein Recht auf Anonymität haben." Dennoch schwärmte sie dort von deren "reiner Aura" und räumte ein, womöglich voreingenommen zu sein. Schon im März 2025 hatte sie auf der Plattform verraten, dass sie und Elon beim Thema Privatsphäre ihres Nachwuchses unterschiedlicher Meinung sind. "Ich habe versucht, die Öffentlichkeit und den Vater meiner Kinder anzuflehen, sie aus dem Internet herauszuhalten, und ich habe rechtliche Schritte versucht", schrieb sie. Dass das Leben ihrer Kinder öffentlich sei, bereite ihr große Sorge und beschäftige sie nach eigener Aussage jeden Tag.

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Getty Images Grimes besucht die Premiere von "Blade Runner 2099" in Los Angeles

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Getty Images Grimes und Produzent Vadakin alias Elijah Hill bei der Premiere von "Blade Runner 2099" in Los Angeles

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