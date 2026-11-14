Ella Langley macht mit neuem Song Lust aufs Panem-Prequel

Ella Langley (27) hat neue Musik veröffentlicht und nimmt ihre Fans damit direkt mit nach Panem. Die 27-jährige Sängerin veröffentlichte am Freitag, dem 13. November, ihre brandneue Single "Here Then We're Gone". Der Song ist ihr Beitrag zum Soundtrack des kommenden Prequels "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping". Wer neugierig ist, muss nicht bis zum Kinostart warten, denn das Lied kann schon jetzt angehört werden. Auf den Film selbst müssen sich die Fans dagegen noch ein wenig gedulden: Das neue Prequel der "Hunger Games"-Reihe startet am 19. November in den deutschen Kinos. Die Hauptrolle spielt Joseph Zada (21), der als junger Haymitch Abernathy zu sehen ist. Ellas Single ist damit ein erster musikalischer Vorgeschmack auf die Rückkehr in die dystopische Welt.

In "Here Then We're Gone" dreht sich alles um die Vergänglichkeit des Lebens und um die Erkenntnis, dass vergangene Augenblicke nicht wiederkehren. Besonders deutlich wird das im Refrain, in dem Ella singt laut Genius: "Hier sind wir, dann sind wir fort, fort wie der Wind / Kein Gestern kommt jemals wieder zurück. / Wir alle sind unterwegs bis zum Ende eines Liedes / Alles, was wir sagen können, ist: Hier sind wir, dann sind wir fort." Die Zeilen passen zur Handlung des Films. Der Film begleitet den 16-jährigen Haymitch ab dem Morgen der Auslosung für die 50. Hungerspiele. Diese werden als zweites Jubel-Jubiläum ausgetragen, und deshalb müssen doppelt so viele Tribute wie sonst in die Arena. Haymitch wird aus Distrikt 12 in die tödliche Arena geschickt. Dort versucht er, die Spiele von innen heraus zu Fall zu bringen. Damit setzt er Entwicklungen in Gang, die Panem auf lange Sicht verändern werden.

Eine zentrale Rolle in der Geschichte spielt außerdem Haymitchs unerwartete Verbindung zu seiner Mitstreiterin Maysilee Donner. Sie wird von Mckenna Grace (20) verkörpert. Gemeinsam schließen sich Haymitch und Maysilee einer Gruppe an, die sich gegen die Kontrolle des Kapitols stellt. An dessen Spitze steht Präsident Snow, den Ralph Fiennes (63) spielt. "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" zeigt den Machthaber ebenso wie Haymitch in deutlich jüngeren Jahren. Mit dem Prequel bekommen die Zuschauer eine jüngere Version von Haymitch zu sehen, den sie bereits aus den früheren Filmen kennen. Im Fokus stehen jene Erlebnisse während der 50. Hungerspiele, die Haymitchs persönliche Geschichte entscheidend prägen. Die Handlung setzt damit lange vor dem Auftauchen von Katniss Everdeen ein und beleuchtet, wie sich der Widerstand gegen das Kapitol schon Jahre vor ihren eigenen Hungerspielen formierte.

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Getty Images Ella Langley besucht die Dolly-Parton-Ehrung "I Will Always Love You" in Nashville

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Getty Images Ella Langley bei SiriusXM's Small Stage Series im Grizzly Rose in Denver

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