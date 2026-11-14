Phil Collins erwägt trotz schwerer Krankheit neue Tour

Phil Collins (75) denkt offenbar noch lange nicht ans endgültige Aufhören. Der Musiker kämpft seit Jahren mit massiven gesundheitlichen Problemen, schließt eine weitere Tournee aber dennoch nicht grundsätzlich aus. Er ist überraschend offen für ein Comeback, wie aus einem Interview mit der Rock & Roll Hall of Fame hervorgeht. "Sag niemals nie... Hin und wieder denke ich schon, dass ich noch nicht fertig bin", erzählte Phil über das Leben auf Tour, das ihn jahrzehntelang begleitete.

Ganz loslassen kann der Musiker die Bühne offenbar nicht. "Aber andererseits ist es schwer aufzuhören, wenn man sein ganzes Leben auf der Bühne gestanden und das erlebt hat", gab er zu. Gleichermaßen ausleben wie früher möchte der Brite die körperlichen und organisatorischen Strapazen einer solchen Konzertreise allerdings nicht. "Andererseits denke ich an die praktischen Aspekte", schob er direkt hinterher. Auch neue Songs könnten demnach irgendwann erscheinen. "Ich habe Ideen. Ich habe Sachen, die ich fertiggestellt habe. Ich habe Sachen, die ich halb fertiggestellt habe", verriet Phil.

Anlass zum Gespräch über ein mögliches Comeback ist eine besondere Ehrung: Der Genesis-Star wird im Peacock Theater in Los Angeles als Solokünstler in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Für ihn ist es bereits die zweite Aufnahme in die renommierte Ruhmeshalle. Bis es möglicherweise wieder auf die Bühne geht, genießt Phil die Ruhe. "Ich genieße die Sonne, wissen Sie, es gibt einfach keinen Stress, ich muss nichts tun. Einfach aufstehen und sagen: 'Was werde ich heute machen?'", beschrieb er seinen aktuellen Alltag. Viel Ruhe ist auch angebracht: Phil leidet unter anderem an Typ-2-Diabetes und hat mit den Folgen einer schweren Wirbelsäulenverletzung aus dem Jahr 2007 zu kämpfen. Hinzu kommen massive Probleme mit den Knien, die bereits fünfmal operiert wurden. 2024 spitzte sich die Lage dramatisch zu: Nach mehreren Monaten im Krankenhaus versagten seine Nieren und auch weitere Organe stellten ihre Funktion ein. Seine Kinder sollten angeblich sogar schon von ihm Abschied nehmen. Inzwischen lebt er mit einer Pflegekraft zusammen, die ihn rund um die Uhr betreut.

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Getty Images Phil Collins beim Genesis-Abschlusskonzert im März 2022

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Getty Images Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks von Genesis im Jahr 1978

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