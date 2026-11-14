Mit 52 braucht Tiffani Thiessen eine künstliche Hüfte

Tiffani Thiessen (52) braucht mit 52 Jahren ein künstliches Hüftgelenk. Öffentlich gemacht hat sie ihre schmerzhafte Diagnose jetzt im Podcast "Breaking Bread with Tom Papa". Wie Tiffani dort erzählte, haben die Mediziner bei ihr gleich zwei Probleme festgestellt: einen Riss des Labrums, also der Gelenklippe ihrer Hüfte, und eine Hüftdysplasie. Von der Fehlstellung erfuhr der frühere "Saved by the Bell"-Star erst, als er sich bei einem weiteren Arzt eine zweite Meinung einholte. Trotz der ernsten Diagnose schilderte Tiffani den Befund mit Humor. "Und dann erfuhr ich beim Einholen meiner zweiten Meinung, dass ich im Grunde ein Deutscher Schäferhund bin. Ich habe Hüftdysplasie", erzählte sie in dem Podcast. Um die Beschwerden zu behandeln, steht ihr nun ein Gelenkersatz bevor. Mit Blick auf die anstehende Operation zeigte sie sich zudem recht gelassen. Sie habe sich bereits über die Operation informiert und erklärte: "Ich habe gehört, dass Hüftprothesen nicht so schlimm sind wie Knie- und Schulterprothesen."

Inzwischen machen die Beschwerden Tiffani in ihrem sonst so aktiven Alltag deutlich zu schaffen. In den vergangenen Wochen konnte sie wegen ihrer Hüfte kein Pickleball mehr spielen. Ob ihr Hobby die Probleme verschlimmert hat, ist allerdings nicht eindeutig geklärt. "Mein Arzt hat nicht gesagt, dass es am Pickleball liegt, aber es hat wahrscheinlich nicht geholfen", berichtete Tiffani bei "Breaking Bread with Tom Papa". Normalerweise steht die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Sohn auf dem Platz. Der Junior spielt zwar erst seit weniger als einem Jahr, geht inzwischen aber immer häufiger als Sieger vom Platz. Auch dabei nahm Tiffani ihre Diagnose mit Humor. "Er fängt tatsächlich an, mich zu schlagen. Aber ich habe auch eine kaputte Hüfte", scherzte sie im Gespräch mit Podcast-Host Tom Papa. Vorerst muss sie wegen der starken Beschwerden allerdings auf die gemeinsamen Matches verzichten. Im Mittelpunkt stehen nun die Behandlung ihrer Hüftdysplasie und des Labrumrisses sowie der bevorstehende Einsatz des künstlichen Gelenks.

Bewegung spielte für Tiffani Thiessen schon lange vor ihrer Schauspielkarriere eine wichtige Rolle. In jungen Jahren war sie Tänzerin und profitierte damals von ihrer großen Beweglichkeit. Nach ihrer eigenen Einschätzung könnte diese körperliche Vorgeschichte jedoch mit ihren heutigen Beschwerden zusammenhängen. "Ich war Tänzerin, als ich jünger war, was eine gute Sache war. Ich habe einen Labrumriss. Das ist eines meiner Probleme", ordnete sie ihre Situation im Podcast "Breaking Bread with Tom Papa" ein. Auch vor der Kamera war sie früh zu Hause: Bereits als Kind arbeitete sie als Model und wirkte in Werbespots mit. 1987 holte sie außerdem den Titel Miss Junior America. Ihren großen Durchbruch feierte sie zwei Jahre später mit der Rolle der Kelly Kapowski in der Serie "Saved by the Bell". Auch wenn sie ihre Hüfte derzeit zu einer körperlichen Pause zwingt, möchte die Schauspielerin beruflich weiter aktiv bleiben. Für sie zählt inzwischen vor allem, dass sie ihrer geliebten Arbeit auch mit zunehmendem Alter weiterhin nachgehen kann.

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