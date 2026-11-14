Russell Brand nennt sich in altem Clip einen "Widerling"

Alte Aufnahmen aus dem Jahr 2013 rücken Russell Brand (51) erneut in den Fokus. Der britische Schauspieler und Comedian spricht darin vor Publikum über eigenes Fehlverhalten und sorgt mit einer Bemerkung über Vergewaltigung für Entsetzen. Zu sehen sind die Szenen in der Netflixdokumentation "Russell Brand: Open Secret", die laut The Sun am Freitagmorgen veröffentlicht wurde. Bei einem Auftritt in London nennt sich Russell darin selbst einen "Widerling". Außerdem gibt er zu, schlimme Dinge getan zu haben, für die er sich schäme. Noch heftiger wirkt eine weitere Aufnahme, die aus Richard Herrings YouTube-Show stammt. Dort steht der Komiker plötzlich auf und erklärt mit einem Grinsen: "Oh, und ich habe auch einmal jemanden vergewaltigt."

In der Londoner Aufnahme betont Russell zunächst, er lebe nicht in einer "Blase der Erleuchtung". Wie andere Menschen habe auch er Fehler und Schwächen. Anschließend wird er deutlich: "Ich habe schreckliche Dinge in meinem Leben getan. Ich bin ein Widerling. Ich habe schlimme, schlimme Dinge in meinem Leben getan, für die ich mich schäme und mit denen ich leben muss – und ziemlich weit oben auf der Liste wird stehen, dass ich zu Philip Greens Party gegangen bin." So ist sein damaliges Eingeständnis in "Russell Brand: Open Secret" zu hören. In Richards Sendung wird Russell gefragt, ob es etwas über ihn gebe, das die Öffentlichkeit noch nicht wisse. Zuerst beschreibt er sich als Mann aus Essex, der bei einem alleinerziehenden Elternteil aufgewachsen sei und sich gern in Szene setze. Nach seiner Bemerkung über Vergewaltigung reagiert das Publikum laut The Sun teils mit verhaltenem Lachen, teils mit fassungslosem Schweigen. Der Moderator schüttelt nur den Kopf.

Besondere Brisanz erhalten die alten Äußerungen durch Russells jüngste Verurteilung. Laut The Sun verurteilte ihn der Southwark Crown Court am Montag zu zehn Jahren und sechs Monaten Gefängnis. Das Gericht sprach den Schauspieler der Vergewaltigung einer Frau schuldig, die er 2009 bei einem seiner Auftritte kennengelernt hatte. Zudem wurde er wegen sexueller Übergriffe auf drei weitere Frauen zwischen 2004 und 2009 verurteilt. Bei der Verkündung des Strafmaßes bezeichnete der zuständige Richter Russell dem Bericht zufolge als Sexualstraftäter, der seinen Ruhm ausgenutzt habe, um Fans ins Visier zu nehmen. Russell selbst hatte sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen und alle Anklagepunkte bestritten. Seit dem Urteil sitzt er laut dem Bericht im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth ein.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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