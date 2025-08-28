Comeback gelungen: Jon Bon Jovi vereint Rock-Ikonen

Jon Bon Jovi (63) meldet sich zurück! Der Musiker, der im vergangenen Jahr aufgrund einer Stimmbandoperation eine Zwangspause einlegen musste, feiert jetzt mit einem besonderen Projekt sein Comeback. Auf Instagram verkündete er, dass am 24. Oktober das Kollaborationsalbum "Forever (Legendary Edition)" erscheint – eine Neuauflage des ursprünglichen Albums "Forever" aus dem Jahr 2024. An seiner Seite sind Stars wie Bruce Springsteen (75), Avril Lavigne (40) und Robbie Williams (51) sowie weitere Künstler wie Jelly Roll (40), Lainey Wilson (33) und Ryan Tedder (46) zu hören. Bereits am 29. August werden die ersten Songs "Hollow Man" mit Bruce Springsteen und die neue Single "Red, White & Jersey" veröffentlicht.

Die Idee zu dieser besonderen Albumedition entstand, als Jon nach seiner Stimmbandoperation erkannte, dass eine Tournee und die damit verbundene Promotion für ihn noch nicht möglich waren. Der Musiker entschied sich, Unterstützung von Weggefährten zu suchen, die er nicht nur als außergewöhnliche Talente, sondern auch als Freunde bezeichnet. "Aus der Not heraus entstanden" sei das Album, erklärte er, und betonte, dass der Geist der Zusammenarbeit schließlich das gesamte Projekt prägte. Die Trackliste umfasst 15 Titel voller einzigartiger musikalischer Zusammenarbeiten. Eine Auswahl aus Künstlern wie James Bay (34), Joe Elliott von Def Leppard und Marcus King zeigt die breite stilistische Vielfalt, die das Album verspricht.

Hinter diesem kraftvollen Comeback steckt nicht nur künstlerische Inspiration, sondern auch die persönliche Stärke von Jon. In Interviews sprach er darüber, wie prägend seine Genesung war und dass ihn Legenden wie Paul McCartney (83) und Bruce Springsteen inspirierten. "Die Leute wollen nicht, dass man durchschnittlich ist", stellte er in einem Interview mit NME klar. Für den Sänger, der seit Jahrzehnten Maßstäbe in der Musikindustrie setzt, ist das neue Album nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Dank an seine Freunde und Fans. "Es gibt immer etwas Größeres als MICH, und das ist WIR", erklärte Jon, der sich dankbar und voller Vorfreude auf die Veröffentlichung zeigt.

Getty Images Jon Bon Jovi bei der "Thank You and Goodnight: The Bon Jovi Story"-Premiere

Getty Images Avril Lavigne bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Band-Mitglieder David Bryan, Gotham Chopra, Jon Bon Jovi und Tico Torres