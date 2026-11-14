Prinz Harry gibt Spitzenjob auf und hat schon neue Pläne

Neuer Titel, mehr Freizeit? Prinz Harry gibt seinen Spitzenposten bei dem US-Unternehmen BetterUp ab. Seit 2021 war er dort als Chief Impact Officer tätig, nun wechselt er in die Rolle eines Senior Advisors. Das bestätigte die Firma jetzt in einem Statement gegenüber dem Magazin Hello!. Ganz verabschiedet sich der Royal damit allerdings nicht von dem Unternehmen. Künftig soll er zusammen mit dem Team und den jeweiligen Führungskräften an wichtigen Projekten für einige der größten Kunden arbeiten. Die weniger intensive Beraterrolle soll Harry (42) vor allem mehr Freiraum verschaffen: Er will sein Investmentportfolio ausbauen, neue Geschäftsmöglichkeiten verfolgen und sich weiterhin für wohltätige Herzensprojekte einsetzen. Von dem auf mentale Gesundheit spezialisierten Unternehmen verabschiedet sich der Royal allerdings nicht. In seiner Beraterrolle soll er weiterhin mit dem Team und den beteiligten Führungskräften zusammenarbeiten. Sein Fokus liegt dabei künftig auf wichtigen Vorhaben für einige der größten Unternehmenskunden von BetterUp.

Alexi Robichaux, Chef von BetterUp, bestätigte die neue Aufgabenverteilung in dem Statement gegenüber Hello!. Harry werde sich fortan auf bedeutende Projekte mit großen Firmenkunden konzentrieren und dabei eng mit dem Team sowie den jeweiligen Führungskräften kooperieren. Die Zusammenarbeit der beiden soll trotz Harrys Rückzug weitergehen. Alexi betonte: "Der Wechsel gibt ihm außerdem mehr Zeit, sein Investmentportfolio auszubauen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen und weiterhin philanthropische Anliegen zu unterstützen, die ihm am Herzen liegen." Der Unternehmer erklärte: "Harry, danke für das, was du hier mitaufgebaut hast". Als Chief Impact Officer wirkte der Royal zuvor unter anderem an Initiativen, der Produktstrategie und wohltätigen Beiträgen der Firma mit. Schon bei seinem Start hatte er gegenüber The Wall Street Journal erklärt: "Ich beabsichtige, dazu beizutragen, im Leben der Menschen etwas zu bewirken. Proaktives Coaching bietet unendliche Möglichkeiten für persönliche Entwicklung, ein gesteigertes Bewusstsein und ein insgesamt besseres Leben."

Harrys neue Pläne folgen auf Berichte, nach denen er und Herzogin Meghan (45) seit ihrem Umzug ins Vereinigte Königreich finanzielle Sorgen haben sollen. Ihr Anwesen in Kalifornien behielt das Paar trotzdem. Die Sussexes selbst haben die angeblichen Geldprobleme nie bestätigt. Zuletzt hieß es außerdem, Harry nutze seine Kontakte, um intensiv nach weiteren beruflichen Möglichkeiten zu suchen. Dabei soll es nicht nur um ihn selbst, sondern auch um Meghan gehen. Der Wechsel in die weniger zeitintensive Beraterfunktion passt zu seinem offiziellen Vorhaben, sich stärker um zusätzliche Geschäfte und Investments zu kümmern. Ein Beleg für eine finanzielle Notlage ist er jedoch nicht. Das Thema mentale Gesundheit liegt dem Royal auch persönlich am Herzen. Wiederholt sprach er über seine Trauer nach dem Tod seiner Mutter Prinzessin Diana im Jahr 1997. Damals war er zwölf Jahre alt. Zuletzt griff der Royal seine Erfahrungen mit Verlust im Oktober in der MasterClass-Folge "Redefining Grief: Building Resilience Through Loss" auf. Darin beschäftigte er sich mit Trauer und der Frage, wie sich nach einem Verlust Widerstandskraft entwickeln lässt.

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