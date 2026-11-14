Dean McDermott verdankt seiner Ex Tori Spelling sein Leben

Dean McDermott (59) hat bewegende Worte für seine Ex-Frau Tori Spelling (53) gefunden. Der Schauspieler ist überzeugt, dass sie ihm das Leben gerettet hat. Im Gespräch mit Page Six erzählte er, dass Tori ihn dazu gebracht habe, sich professionelle Hilfe zu suchen. Jahrzehntelang hatte Dean mit Alkohol-, Kokain- und Opiatproblemen zu kämpfen. Erst durch ihren Einsatz stellte er sich seinen Abhängigkeiten. Auch nach der Scheidung findet er anerkennende Worte für seine frühere Partnerin: "Ich hätte mir keine bessere Ex-Frau wünschen können." Ihre Beziehung hätten die beiden inzwischen wieder auf eine freundschaftliche Basis gestellt. Heute möchte Dean bei einer Spendengala der Organisation Cure Addiction Now in Beverly Hills über seinen Weg der Genesung sprechen. Inzwischen arbeitet er selbst als Drogen- und Alkoholberater und setzt sich über die Organisation für Menschen ein, die mit einer Suchterkrankung leben.

Bis dahin hatte er allerdings einen langen und schwierigen Weg zurückgelegt. Dean hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach in Behandlung begeben, doch immer wieder fiel er in alte Muster zurück. Seine Sucht brachte ihn wiederholt an den Rand des Abgrunds. In den vergangenen Jahren habe er schließlich seinen persönlichen Tiefpunkt erreicht. Damals habe er sich selbst gesagt: "Du bist 56 Jahre alt und hast es wieder getan. Hier landest du immer. Dein Weg hat nicht funktioniert." Den Weg aus der Abhängigkeit hätten ihm schließlich das Zwölf-Schritte-Programm, eine Therapie und Atemarbeit ermöglicht. Durch sogenannte "aktive Meditation" finde er wieder Zugang zu sich selbst und könne lange verdrängte Gefühle aufarbeiten. Inzwischen leitet er Genesungsgruppen und Beratungsgespräche. Dabei betont er jedoch, dass dieses Engagement seine eigene Arbeit an der Nüchternheit nicht ersetzen könne. Eltern von suchtkranken Kindern empfiehlt er, ihnen mit Liebe zu begegnen und zugleich Grenzen zu setzen: "Liebt sie, unterstützt sie und seid einfach für sie da, wenn sie bereit sind zu sagen: 'Hey, ich brauche Hilfe.'" Angesichts der Gefahr durch Fentanyl in Straßendrogen richtet er zudem eine eindringliche Warnung an Betroffene: "Ein einziger Rückfall könnte dein letzter sein."

Auch nach der Scheidung pflegen Tori und Dean ein freundschaftliches Verhältnis. Die beiden haben fünf gemeinsame Kinder und kümmern sich weiterhin zusammen um sie. Zudem kommen sie regelmäßig als Familie zum Essen zusammen. Im Sommer hatte Dean bereits einen wichtigen persönlichen Meilenstein erreicht: Am 26. Juni feierte er drei Jahre ohne Alkohol und Drogen. Zu diesem Anlass bedankte er sich bei seiner Familie, seinen Freunden, seiner Gemeinschaft, seinem Sponsor und dem Zwölf-Schritte-Programm für die Unterstützung. Besonders seinen Kindern widmete er damals dankbare Worte. Nun hebt Dean vor allem Toris Anteil an seiner Genesung hervor. Sie habe ihn dazu bewegt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und damit den Grundstein für sein heutiges Leben ohne Alkohol und Drogen gelegt.

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Imago Bei der FOX TCA All-Star Party: Tori Spelling und Dean McDermott im Fig House, Los Angeles, 1. Februar 2019

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Getty Images Schauspieler Dean Mc Dermott, 2019

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