Pietro und Pocher verraten das Geheimnis ihrer Männer-WG

Als Wohngemeinschaft geben Pietro Lombardi (34) und Oliver Pocher (48) offenbar ein echtes Dreamteam ab. Seit etwa 14 Monaten teilen sich der Sänger und der Comedian Olivers Villa in Köln. Pietro hatte dort im September 2025 ein Zimmer bezogen, nachdem die Beziehung zu seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) in die Brüche gegangen war. Bei einer Liveaufzeichnung ihres gemeinsamen Podcasts "Patchwork Boys" in Düsseldorf plauderten die beiden jetzt vor Publikum über ihren Alltag unter einem Dach. Eine Zuschauerin wollte wissen, ob es zwischen den beiden auch mal kracht. Doch Pietro winkte ab: Streitthemen gebe es "überhaupt nicht". Oliver sei für ihn so etwas wie ein großer Bruder. "Wir kennen uns jetzt so viele Jahre", betonte der Musiker. Seit seinem Einzug seien sie "wirklich ein Herz und eine Seele". Auch Oliver bestätigte, dass das Zusammenleben bestens funktioniert: "Wir haben wirklich keinerlei Probleme."

Ganz reibungslos gestaltete sich der Start für Pietro allerdings nicht: Der Sänger hat im Untergeschoss der Villa seinen eigenen Wohnbereich samt separatem Eingang bezogen. Zur Ausstattung des Luxusanwesens zählen zudem ein Tennisplatz, ein Aufzug sowie ein Swimmingpool. Anfangs habe sich die neue Wohnsituation "ein bisschen komisch" angefühlt, gestand Pietro im Podcast. Wenn er sich etwas bei seinem Lieblingschinesen bestellt hatte, habe er sich nicht getraut, in Olivers Etage nach Geschirr und Besteck zu greifen. Er habe "irgendwie so ein schlechtes Gewissen" gehabt, weil die Sachen ja nicht ihm gehörten. Mittlerweile ist das aber geklärt: "Jetzt darf ich." Und nicht nur das: Laut Oliver beteiligt sich Pietro inzwischen sogar ungefragt an den Kosten. "Weißt du was? Komm, das zahle ich mit", biete sein Mitbewohner von sich aus an. Der Moderator findet das "total super" und stichelte, dass frühere Partnerinnen in dieser Hinsicht nicht annähernd so gewesen seien.

Auch bei der Organisation des Familienalltags unterstützen sich die beiden Väter gegenseitig. Für ihre insgesamt acht Kinder erledigen sie regelmäßig Besorgungen füreinander – so organisierte Oliver für Pietro etwa noch fehlende Socken passend zur Lederhose. Mit einem Augenzwinkern beschrieb der Comedian das eingespielte Duo daher als "wie ein Ehepaar". Pietro, der kürzlich von Oliver wissen wollte, ob er offen für eine neue Liebe sei, brachte ihr Zusammenleben so auf den Punkt: "Wir haben wirklich eine gute Zeit." Obwohl sie unter einem Dach wohnen, sehen sich die beiden laut Pietro aktiv nur fünf- bis sechsmal pro Monat. Die Freundschaft der beiden besteht bereits seit vielen Jahren. Als Pietro nach der Trennung von Laura bei Oliver unterkam, war das zunächst nur als vorübergehende Lösung gedacht. Inzwischen ist daraus eine Männer-WG geworden, die dauerhaft funktioniert.

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin

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