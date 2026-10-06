Kein Militärdienst: Prinz Sverre Magnus bricht mit Tradition

Prinz Sverre Magnus (20) schlägt innerhalb der norwegischen Königsfamilie einen eher ungewöhnlichen Weg ein. Der Sohn von König Haakon VIII. (53) und Kronprinzessin Mette-Marit (53) leistet keinen Militärdienst und hat bislang auch keine militärische Grundausbildung absolviert. Stattdessen konzentriert sich der 20-Jährige seit Mitte September 2026 auf sein Studium: Am Forward College in Lissabon belegt er den Studiengang Business Management. Bemerkenswert ist diese Entscheidung vor allem deshalb, weil Sverre Magnus zur direkten Thronfolge gehört. Damit unterscheidet sich sein Weg deutlich von dem seiner älteren Schwester Prinzessin Ingrid Alexandra (22). Sie absolvierte ihren Wehrdienst beim Heer und wird auch militärisch auf ihre spätere Rolle als Königin vorbereitet. Das norwegische Königshaus hatte allerdings bereits klargestellt, dass für beide Geschwister in den kommenden Jahren vor allem ihre akademische Ausbildung Priorität haben soll.

"In den nächsten Jahren wird das Studium sowohl für die Prinzessin als auch für den Prinzen die wichtigste Aufgabe sein", erklärte der norwegische Palast bereits im Sommer in einer Pressemitteilung. Sofern es ihre Stundenpläne erlauben, sollen Ingrid Alexandra und Sverre Magnus daneben weiterhin ausgewählte offizielle Termine für das Königshaus wahrnehmen. Warum der Prinz auf einen Militärdienst verzichtet, wollte ein Palastsprecher laut Se og Hør nicht näher erläutern. Innerhalb seiner Familie stellt Sverre Magnus damit durchaus eine Ausnahme dar. Seine Schwester absolvierte ihre Ausbildung beim Heer und nahm an der Luftwaffenbasis in Bodø sogar in einem F-16-Kampfjet Platz. Auch sein Vater Haakon, sein Großvater König Harald V. (†89) und frühere Generationen der Königsfamilie erhielten eine militärische Ausbildung. Haakon wurde unter anderem bei der Marine zum Seeoffizier ausgebildet.

Sverre Magnus' international ausgerichtetes Studium dauert insgesamt drei Jahre. Das erste Studienjahr verbringt er auf dem Soriano Campus im Lissaboner Viertel Bairro Alto, anschließend stehen Paris und Berlin auf dem Programm. Anders als Ingrid Alexandra, die gezielt auf ihre künftigen Aufgaben als Monarchin vorbereitet wird, besitzt ihr jüngerer Bruder bislang keine feste offizielle Rolle innerhalb des Königshauses. Königshausexpertin Tove Taalesen hatte bereits rund um die Bekanntgabe seiner Studienpläne vermutet, dass Sverre Magnus wohl kein Vollzeitroyal werden müsse. Dadurch könnte er bei der Gestaltung seines beruflichen und privaten Lebens deutlich mehr Freiheiten genießen. Royalexpertin Caroline Vagle sieht in seiner internationalen Ausbildung jedenfalls eine große Chance. Gegenüber Se og Hør erklärte sie: "Er hat sich ja für einen spannenden Weg entschieden. Drei Jahre Ausbildung in drei verschiedenen Städten können zu einem Erlebnis fürs Leben werden, und ich glaube, das kann ihm viele wertvolle Erfahrungen für seinen weiteren Weg bringen."

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, norwegisches Königshaus

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Getty Images Prinz Sverre Magnus bei der Treueeid-Zeremonie im Stortinget in Oslo

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Imago Sverre Magnus bei der Feier zum Nationalfeiertag in Skaugum, 2026