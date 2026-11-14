Hochzeitswunsch passé? Stefanie Giesinger gibt Liebes-Update

Stefanie Giesinger (30) träumt schon lange davon, eines Tages vor den Traualtar zu treten. Inzwischen sieht sie diesen Wunsch aber mit anderen Augen. Im Interview mit Esquire Germany erzählte das Model jetzt offen, warum sie ihre Vorstellungen von der Ehe nun kritisch hinterfragt. Zu ihrem 30. Geburtstag setzte sie sich unter dem Motto "Married to Life" intensiv mit dem Thema auseinander. Dabei ging es auch um die gesellschaftlichen Erwartungen, die ihr Bild von der Ehe geprägt haben. Romantische Geschichten und klassische Rollenbilder hätten ihr schon früh vermittelt, dass eine Hochzeit einfach zum Leben dazugehöre. "Ich bin mit Prinzessinnen-Storys groß geworden – und die heiraten am Ende alle", sagte sie. Ganz ohne Prinzen muss sie aber trotzdem nicht auskommen: Seit ihrem 30. Geburtstag ist sie offiziell mit einem Künstler zusammen, den sie einige Monate vorher kennengelernt hatte. Über ihren neuen Freund schwärmte sie im Gespräch mit dem Magazin: "Ich könnte nicht glücklicher sein. Er ist ein ganz toller Mensch."

Die Auseinandersetzung mit ihrem Hochzeitswunsch beschreibt Stefanie als "empowernd". Dabei sei ihr bewusst geworden, wie sehr sie an einer gesellschaftlich geprägten Idealvorstellung festgehalten habe. Zudem habe sie erkannt, dass die Erfüllung dieses Traums immer von einem Partner abhängig wäre. Dieser Umstand habe sie zunehmend frustriert. "Ich bin eher heterosexuell und Heteromänner machen mich oft einfach verdammt wütend", gab das Model offen zu. In früheren Beziehungen seien ihre Kleidung, ihr Auftreten und der Kontakt zu anderen Männern immer wieder zum Streitpunkt geworden. "Männer haben versucht, die Kontrolle über mich und meinen Körper zu bekommen", berichtete sie. Mit ihrem neuen Freund mache sie hingegen andere Erfahrungen: Er stehe hinter ihr und respektiere, dass sie selbst über ihr Leben bestimmt. "Er unterstützt mich, befürwortet alles, was ich in meiner Karriere, meinem Leben und mit meinem Körper machen will", erzählte Stefanie.

Eigentlich hatte Stefanie ganz andere Pläne: Das Jahr 2026 wollte sie ursprünglich ohne Beziehung verbringen. Die neue Liebe machte ihr dabei jedoch einen Strich durch die Rechnung. Ihren Partner hält das Model bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Während einer Reise nach New York City vermisste Stefanie ihn so sehr, dass sie ein T-Shirt aus seinem Kleiderschrank anzog. Auf diese Weise wollte sie sich ihm trotz der räumlichen Distanz näher fühlen, wie sie auf Instagram erklärte. Ihre früheren Beziehungen hatten bei ihr hingegen zeitweise starke Selbstzweifel ausgelöst. "Ich habe dann angefangen zu hinterfragen, ob nicht doch ich das Problem bin, ob ich zu selbstbestimmt leben will, zu feministisch bin", verriet sie Esquire Germany.

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Imago Stefanie Giesinger bei der Vivienne-Westwood-Show während der Paris Fashion Week 2026 in Paris

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Imago Stefanie Giesinger bei der House of Magnum Afterparty im Rahmen des Festival de Cannes 2026

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