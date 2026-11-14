Andrea Kiewel bricht nach "Catch Us"-Festnahme in Tränen aus

Für Andrea Kiewel (61) endet die dreitägige Flucht bei der ProSieben-Show "Catch Us" mit einem heftigen Schreck und einem Tränenmeer. In der dritten und letzten Episode wurde die beliebte Moderatorin am Hafen der venezianischen Insel Giudecca von ihren Verfolgern Alina Merkau (40) und Matthias Killing (47) aufgespürt, die die Blondine völlig unvermittelt attackierten. Der überraschende Zugriff traf die Fernsehgarten-Bekanntheit so unvorbereitet, dass sie ihre Emotionen kaum mehr bremsen konnte: "Ich habe geweint vor Schock, wie die auf mich draufgesprungen sind, aber auch ein bisschen aus Erleichterung."

Während Kiwis Versteckspiel damit ein jähes Ende fand, lief die Jagd für die übrigen prominenten Teilnehmer auf Hochtouren weiter. In Amsterdam spürten die Social-Media-Creator Rick Azas und Alex Freerun schließlich den Journalisten Jenke von Wilmsdorff (61) auf, der trotz einer tarnenden Perücke gefunden wurde. Als letzter verbleibender Kandidat versuchte Comedian Chris Tall (35) in Lissabon mit einem E-Scooter die Flucht, verlor das Spiel jedoch durch einen kleinen Patzer: Bei der finalen Aufgabe sollte er seine Verfolger per Videoanruf aus höchstens 100 Metern Entfernung ausfindig machen. Weil Chris das Gespräch jedoch zu früh beendete, bekamen die Jäger ein Foto des Gebäudes gegenüber seinem Unterschlupf. Alina und Matthias nutzten diesen Hinweis geschickt, fanden auch Chris und sicherten sich damit den Gesamtsieg bei "Catch Us".

Das Konzept der Show bringt die prominenten Teilnehmer und ihre Verfolger über mehrere Tage hinweg immer wieder in emotional aufgeladene Situationen, in denen Fliehende mit ständiger Entdeckung und Jäger mit dem Druck des Verlierens konfrontiert sind. Andrea machte in einem Gespräch nach ihrem Ausscheiden bereits deutlich, dass ihr der Schreck selbst nach dem Dreh noch einige Zeit in den Knochen steckte, während auch bei den anderen Beteiligten die Gefühle hochkochten: Jenke empfing seine Entdecker Rick und Alex mit dem augenzwinkernden Kommentar "Ihr seid einfach nur Hunde", und selbst die Sieger Alina und Matthias brachen in Freudentränen aus, als sie jubelnd riefen: "Oh mein Gott, ich könnte heulen."

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Imago Andrea Kiwi Kiewel im ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 10.05.2026

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Imago Alina Merkau beim Fan-Screening von "Ich – Einfach unverbesserlich 4" im Cinedom, Köln, 30.06.2024

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