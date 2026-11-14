Nach Urteil gegen Russell Brand prüft Polizei neue Vorwürfe

Russell Brand (51) drohen weitere juristische Konsequenzen: Nur wenige Tage nach seiner Verurteilung zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft wird er mit neuen Anschuldigungen konfrontiert. Wie Daily Mail berichtet, prüft die britische Polizei derzeit die Angaben von mindestens acht weiteren Frauen. Sie alle werfen dem Schauspieler und Comedian sexuelles Fehlverhalten vor. Laut dem Bericht arbeiten die Ermittler unter anderem an Akten zu den Vorwürfen zweier Frauen. In mindestens einem dieser Fälle steht dem Bericht zufolge der Verdacht einer mutmaßlichen Vergewaltigung im Raum. Damit könnte Russell womöglich ein zweiter Prozess in Großbritannien bevorstehen. Noch ist allerdings offen, ob aus den geprüften Hinweisen tatsächlich neue Anklagepunkte entstehen.

Die britische Polizei bestätigte, dass das Ermittlungsteam seit dem Verfahren zusätzliche Hinweise erhalten habe. "Mehrere Personen haben sich während und seit dem Prozess an das Ermittlungsteam gewandt, um Informationen zu liefern oder einen möglichen Straftatverdacht zu melden. Die Detectives prüfen diese Informationen im Rahmen ihrer laufenden Ermittlungen", erklärte ein Polizeisprecher laut The Times und The Guardian. Erst am 5. November hatte eine Jury am Londoner Southwark Crown Court den Schauspieler in vier von sieben Anklagepunkten schuldig gesprochen. Dabei ging es um eine Vergewaltigung und drei sexuelle Übergriffe, die sich laut Staatsanwaltschaft zwischen 2004 und 2009 ereignet hatten. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und dem Vorwurf eines versuchten sexuellen Übergriffs wurde er freigesprochen. Russell hatte alle Anschuldigungen bestritten. Richter Joel Bennathan verkündete am 9. November schließlich das Strafmaß von zehn Jahren und sechs Monaten. Zwei Drittel dieser Zeit muss Russell verbüßen, bevor eine Entlassung auf Bewährung möglich ist.

Einige der weiteren Anschuldigungen sind bereits öffentlich bekannt. Sechs Frauen hatten ihre Erlebnisse gegenüber The Times und The Sunday Times geschildert. Eine von ihnen erhebt den Vorwurf, Russell habe ohne ihr Einverständnis Sex mit ihr gehabt. Danach soll er sich bei ihr entschuldigt haben. Eine andere Frau berichtet, der Comedian habe ihr Schmerzen zugefügt. Trotz ihrer wiederholten Bitten habe er nicht aufgehört. Der Brite selbst hatte in der Vergangenheit stets betont, dass seine sexuellen Beziehungen einvernehmlich gewesen seien. Bekannt wurde Russell einem breiten Publikum unter anderem durch Filme wie "Nie wieder Sex mit der Ex" und als Stand-up-Comedian. Mit seinen Auftritten auf der Bühne und vor der Kamera feierte er über Jahre hinweg große Erfolge. Nun dürfte vor allem die Frage im Mittelpunkt stehen, wie die Ermittlungen zu den neuen Vorwürfen ausgehen.

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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