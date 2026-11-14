"Prominent verwandt": Anya Elsner wehrt sich gegen Kritik

Anya Elsner (22) und ihre Mama werden ab der zweiten Folge bei "Prominent verwandt" zu sehen sein. Dort sollen sie ein Team bilden und sich gemeinsam gegen die anderen Gruppen behaupten. Diese Konstellation verspricht explosiv zu werden, da Anya und ihre Mutter schon seit vielen Jahren kein gutes Verhältnis miteinander haben. Einige Zeit lang hatte Anya den Kontakt sogar komplett abgebrochen und wollte ihre Mutter aus ihrem Leben streichen. Im Trailer für die zweite Folge der Show wird nun schon gezeigt, wie Anyas Mama in Tränen ausbricht und die Influencerin selbst nur danebensitzt. Schon jetzt muss sich Anya dafür rechtfertigen und meldet sich deswegen in ihrer Instagram-Story. Grundsätzlich habe Anya kein Problem damit, wenn ihr Verhalten sachlich kritisiert werde. Persönliche Angriffe gingen für sie jedoch eindeutig zu weit. Mit Blick auf die kommenden Folgen kündigt sie an: "Ihr wisst noch gar nicht, was da auf euch zukommt. Ihr wisst nicht, was in den ganzen Jahren passiert ist."

Weiter sagt Anya ganz klar: "Ich kenne meine Mutter seit fast 23 Jahren. Ein Kind bricht niemals aus Spaß den Kontakt zu seinen Eltern ab." Sie gibt zu, dass es sich eigentlich nicht gehört, solche Streitigkeiten in die Öffentlichkeit zu tragen. Allerdings weist sie darauf hin, dass ihre Mutter diejenige war, die das Ganze vor vielen Jahren erstmals vor einer Kamera erwähnt hatte. Ganz von sich weisen will die frühere Modelkandidatin die Schuld trotzdem nicht: "Klar war es nicht in Ordnung, was ich im Dschungelcamp gemacht habe, dafür habe ich mich auch entschuldigt." Ihr sei bewusst, dass sie in der Sendung neben ihrer weinenden Mutter kalt und distanziert wirken könne. Unfair findet sie es aber, wenn ihrer Mutter allein wegen ihrer Tränen automatisch recht gegeben werde.

Zudem lägen die Dreharbeiten schon mehr als ein Jahr zurück. Seitdem habe sich einiges verändert: Derzeit sei Anya sogar bei ihrer Mutter zu Hause, um sich um deren Hund zu kümmern. "Wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. In der Vergangenheit ist so viel passiert, dass ich solche Sachen nicht aus Spaß sage", erklärt sie. Das Thema rund um ihre Mutter wird sie in den nächsten Wochen noch verfolgen – doch das ist nicht der einzige Grund, warum viele Zuschauer sie genau im Auge behalten werden. Schon vor einigen Wochen hatte Anya verraten, dass sie während der Show eine Affäre mit Nico Legat (28) eingegangen war. Später erklärte Anya, dass die Chemie zwischen ihnen von Anfang an gestimmt habe, mittlerweile aber nichts mehr laufen würde.

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, "Prominent verwandt"-Kandidatin 2026

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Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Reality-TV-Bekanntheit

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