Jessica Zemer packt über plötzlichen Forsthaus-Stopp aus

Für Jessica Zemer kam die Nachricht völlig überraschend: Die Ausstrahlung von Forsthaus Rampensau Germany ist für dieses Jahr gestoppt worden. In einer Fragerunde auf Instagram erzählte Jessica nun, wie sie davon erfahren hatte. Demnach habe ihr eigener Manager sie erst vier Stunden vor dem geplanten Start der ersten Folgen informiert. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Jessica gar nicht in Deutschland, sondern in Kairo. Ausgerechnet im Publikum einer Bauchtanzshow habe sie gesessen, als die Neuigkeit sie erreichte. Für den gesamten Cast sei die kurzfristige Änderung eine große Überraschung gewesen, schließlich stand die Ausstrahlung unmittelbar bevor. Mit dem Q&A wollte Jessica nun die Gelegenheit nutzen, um die zahlreichen Gerüchte aus der Welt zu schaffen.

Eine offizielle Erklärung von Joyn gebe es laut Jessica bislang nicht. Auch die Beteiligten wüssten demnach noch nicht, was hinter der Entscheidung steckt. Stattdessen kursierten zahlreiche Theorien zum plötzlichen Ausstrahlungsstopp. "Es wird viel von Klagen gesprochen. Gerichte sollen eingeschaltet sein. Einstweilige Verfügungen, irgendwelche Anzeigen. Ich muss sagen, ich habe auch Post bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt darf ich nicht so viel verraten", berichtete sie. Ob das Schreiben mit dem Ausstrahlungsstopp zusammenhängt, ist bislang nicht bekannt. Was genau darin steht, bleibt vorerst ebenfalls ein Geheimnis. Trotz der unübersichtlichen Situation fand Jessica deutliche Worte: "Die Kacke ist am Dampfen." Wie es nun weitergeht, ist vorerst offen. Jessica wolle zunächst abwarten, in welche Richtung sich die Angelegenheit entwickelt.

Ursprünglich hätte die "Forsthaus Rampensau Germany"-Staffel am 6. November bei Joyn an den Start gehen sollen. Doch kurz vor dem Start nahm der Streamingdienst die Realityshow aus dem Programm und verschob die Veröffentlichung auf 2027. Als Grund wurden produktionstechnische Umstände angegeben. Bild berichtete außerdem, dass zwei Realitystars die Dreharbeiten im österreichischen Preims in Kärnten vorzeitig verlassen hätten. Hintergrund sollen schwere Vorwürfe gewesen sein, die im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauenduos stehen. Welche Kandidatinnen in den Vorfall verwickelt gewesen sein sollen und was sich am Set genau abgespielt hat, ist bislang allerdings unklar. Joyn bestreitet zudem, dass die Auseinandersetzung mit der Verschiebung der Ausstrahlung zusammenhängt.

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Instagram / jessicazemer Jessica Zemer, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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