Dieser Netflix-Hit hat Quentin Tarantino völlig umgehauen

Quentin Tarantino (63) ist für seine große Liebe zum Kino bekannt. Mit Streamingserien, die sich über zahlreiche Folgen erstrecken, kann er hingegen nur wenig anfangen. Eine Netflix-Produktion konnte ihn dennoch überzeugen: die Miniserie Das Damengambit. Im Podcast "The Rewatchables" lobte der Regisseur nun insbesondere die filmische Umsetzung des Siebenteilers, der 2020 erschien. "Es ist eine der filmischsten Serien, die ich je gesehen habe. Es ist im Grunde ein Spielfilm, aufgeteilt in sieben Teile", erklärte er. Doch nicht nur die visuelle Gestaltung begeisterte Quentin. Auch der in sich geschlossene Spannungsbogen überzeugte den "Pulp Fiction"-Regisseur. Damit hebt sich die Miniserie von vielen anderen Formaten ab, die bei entsprechendem Erfolg häufig über zahlreiche Staffeln hinweg fortgesetzt werden.

"Das Damengambit" ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Walter Tevis, wie Filmstarts berichtet. Im Zentrum der Handlung steht die Waise Beth Harmon, verkörpert von Anya Taylor-Joy (30). Sie wächst in den 1950er-Jahren in einem Kinderheim im US-Bundesstaat Kentucky auf. Dort führt der Hausmeister William Shaibel, gespielt von Bill Camp, sie an das Schachspiel heran. Schon bald wird deutlich, dass Beth über ein außergewöhnliches Talent verfügt. Im weiteren Verlauf misst sie sich mit internationalen Schachgrößen und reiht einen Erfolg an den nächsten. Gleichzeitig muss sich die vielschichtige Protagonistin mit ihrer Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln und Alkohol auseinandersetzen. Regisseur und Drehbuchautor Scott Frank setzte die Schachpartien als packende Psychoduelle in Szene.

Während der Coronapandemie wurde "Das Damengambit" zu einem internationalen Erfolg. Millionen Menschen sahen sich die Serie an, die vielerorts sogar einen regelrechten Schachboom auslöste. Auch bei den Emmys war die Produktion erfolgreich und erhielt insgesamt elf Auszeichnungen. Dass Beth Harmons Geschichte bis heute auf Interesse stößt, zeigte sich Anfang 2026: Damals schaffte es "Das Damengambit" erneut in die Netflix-Charts. Neben Anya sind unter anderem Thomas Brodie-Sangster (36) und Harry Melling (37) Teil der Besetzung. Thomas kennen viele Zuschauer aus dem Film Tatsächlich... Liebe, während Harry in den Harry Potter-Filmen Dudley Dursley spielte.

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Gala des Burbank International Film Festival, September 2025

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Imago Anya Taylor-Joy als Beth Harmon in der Netflix-Serie "Das Damengambit"

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