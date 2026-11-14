Jonathan Bailey und Bill Nighy werden zum Film-Liebespaar

Jonathan Bailey (38) und Bill Nighy werden bald gemeinsam als Liebespaar vor der Kamera stehen. Wie Deadline berichtet, übernehmen die beiden Schauspieler die Hauptrollen im Film "Insomniac City". Jonathan, bekannt aus Bridgerton und Wicked, spielt darin den Schriftsteller und Fotografen Bill Hayes. Bill, der unter anderem durch Tatsächlich... Liebe bekannt ist, verkörpert den berühmten Neurologen und Autor Oliver Sacks. Regie führt Dominic Cooke. Als Vorlage dienen die gleichnamigen Memoiren von Bill Hayes aus dem Jahr 2017, in denen er die wahre Geschichte seiner unerwarteten Liebesbeziehung mit dem Mediziner erzählt. Die Romanze entwickelte sich vor der lebendigen Kulisse von New York. Wann die Dreharbeiten beginnen und der Film erscheinen soll, ist bislang nicht bekannt.

Die Geschichte setzt an einem Wendepunkt im Leben des Schriftstellers ein: Nach einem schweren persönlichen Verlust verlässt Bill Hayes San Francisco und zieht nach New York. Dort versucht er, sich ein neues Leben aufzubauen und wieder Fuß zu fassen. Dabei entwickelt er Gefühle für die pulsierende Metropole und verliebt sich schließlich auch in Oliver. Das Drehbuch zur Verfilmung haben Bill Hayes und Regisseur Dominic Cooke gemeinsam auf Grundlage der Memoiren verfasst. Jonathan, der kürzlich erneut über sein Coming-out gesprochen hat, ist neben seiner Hauptrolle auch hinter der Kamera beteiligt und fungiert als Produzent. Die Filmemacher beschreiben das Projekt gegenüber Deadline als "ein intimes und aufbauendes Porträt über Trauer, Hoffnung, Gemeinschaft und zweite Chancen sowie über die bemerkenswerte Möglichkeit, Liebe zu finden, wenn man sie am wenigsten erwartet". Im Zentrum steht die besondere Beziehung der beiden Männer, die Bill in seinem Buch festgehalten hat.

Dominic möchte vor allem die ungewöhnliche Begegnung der beiden Männer in den Mittelpunkt rücken. Auch die tiefen Gefühle, die angesichts der Vergänglichkeit entstehen, sollen eine wichtige Rolle spielen. "Es ist eine Geschichte, die zweite Chancen im Leben feiert; ein Porträt zweier Menschen, die sich in einem unerwarteten Moment ihres Lebens finden", erklärte der Regisseur. Zugleich soll der Film eine Liebeserklärung an New York werden. Dominic sieht die Metropole als einen Ort voller Möglichkeiten, Neuanfänge und Verbundenheit. Oliver, den Bill im Film verkörpert, wurde von der New York Times einst als "Dichterfürst der zeitgenössischen Medizin" bezeichnet. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen "Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte" und "Zeit des Erwachens". Letzteres wurde mit Robin Williams (†63) und Robert De Niro (83) in den Hauptrollen verfilmt.

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Collage: IMAGO / Future Image, Getty Images Collage: Jonathan Bailey und Bill Nighy

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Getty Images Billy Nighy bei den Oscars im März 2023

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