Jonathan Bailey verliert ehrliche Worte über sein Coming-out

Im Rahmen der ersten Elton John (79) Impact Awards hat Schauspieler Jonathan Bailey (38) offen über sein Coming-out gesprochen. Der 38-Jährige wurde dabei für seinen Einfluss auf die LGBTQ+-Community geehrt und saß im Gespräch mit Elton John zusammen, der ihn unter anderem fragte, ob er jemals Druck oder Angst verspürt habe, sich zu seiner Homosexualität zu bekennen. Das Gespräch erschien als Podcast auf iHeartRadio Pride-Sendern und richtete sich damit bewusst an den Pride Month. Jonathan antwortete laut The Hollywood Reporter ehrlich: "Ich glaube, da steckt so viel Nuance drin. In gewisser Weise hatte ich das Gefühl, dass ich mich von klein auf kannte, und die Grundlage war Selbstvertrauen. Und dann nimmt man natürlich diese Geschichten und Narrative auf, die so eine Art Spinnweben sind."

Der Schauspieler sprach auch über seine Zweifel, die er als junger Mann bezüglich seiner Karriere hegte. "Als ich Anfang zwanzig war, gab es definitiv ein Verständnis dafür, dass es ein Handicap sein würde, schwul zu sein", räumte er ein. Letztlich habe er sich jedoch dazu entschieden, authentisch zu leben – koste es, was es wolle: "Ich würde die Hand meines Freundes nicht auf der Straße loslassen, und das spürte ich so stark in einem ganz ursprünglichen Sinne. Und wenn das bedeutete, dass es potenzielle Arbeit behindern würde, war ich bereit, dieses Risiko einzugehen." Auch die Schauspielerei selbst habe ihm früh dabei geholfen, sich selbst näherzukommen – in einer Welt, in der man laut Jonathan ständig darauf achten musste, wie man wirkt und was man sagt. Schon früher suchte er nach queeren Vorbildern und fand sie etwa im Film "Brokeback Mountain", den er nach eigener Aussage unzählige Male im Kino sah, weil ihm allein der Anblick schwuler Figuren auf der Leinwand so viel bedeutete.

Jonathan gibt in Interviews immer wieder private Einblicke, ohne dabei allzu viel aus seinem Liebesleben preiszugeben. Zuletzt sprach er eher mit Humor über seinen Arbeitsalltag und erzählte, dass ihn intime Szenen am Set manchmal eher zum Lachen bringen als in romantische Stimmung versetzen. Umso persönlicher wirken seine jetzigen Worte, weil sie einen Blick darauf geben, was ihn schon lange beschäftigt. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch Bridgerton, inzwischen zählt er aber auch mit Projekten wie Wicked zu den gefragten Stars. Mit seinen offenen Worten beim Elton John Impact Award steht Jonathan übrigens nicht allein: Auch Schauspielerin Emma Corrin (30) nutzte den Pride Month, um persönliche Erfahrungen rund um das eigene Coming-out zu teilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bailey bei einem Omega-Event in Sydney

Anzeige Anzeige

Imago Cynthia Erivo und Jonathan Bailey in "Wicked: For Good" (2025)

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Jurassic World Rebirth" in New York