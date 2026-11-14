Jen Affleck räumt mit Gerüchten um "Mormon Wives"-Aus auf

Jen Affleck (27) kann vom "Mormon Wives"-Universum offenbar nicht genug bekommen. Die schwangere Realitydarstellerin ist künftig gleich in zwei Formaten zu sehen: im neuen Ableger "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" und weiterhin in der Originalserie. Nachdem ihr Wechsel nach Orange County bekannt geworden war, hatten sich viele Fans gefragt, ob sie der ursprünglichen Hulu-Show damit den Rücken kehrt. Gegenüber Us Weekly sorgte Jen nun für Klarheit und nahm die Spekulationen mit Humor: "Ich glaube, die Leute haben mich satt. Nur ein Scherz. Tatsächlich drehe ich gerade für die Originalshow. Im Moment mache ich also beides. Ich mache beides, aber wir werden sehen, was passiert." Wie es für sie langfristig in den beiden Formaten weitergeht, ließ der Social-Media-Star damit zwar offen. Zum aktuellen Zeitpunkt gehört sie jedoch zu beiden Besetzungen und ist damit sowohl in der ursprünglichen Show als auch in deren Orange-County-Erweiterung zu sehen.

Während Jen in beiden Formaten auftaucht, ändert sich in der sechsten Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" einiges an der Besetzung. Mikayla Matthews hatte bereits im frühen Herbst angekündigt, nicht mehr für die Originalserie vor die Kamera zurückzukehren. Als Grund für ihren Abschied nannte sie damals Taylor Frankie Paul (32). Später wurde bekannt, dass auch Taylor künftig nicht mehr Teil des ursprünglichen Formats sein wird. An Mikaylas Entscheidung änderte das jedoch nichts – sie hielt an ihrem Ausstieg fest. Mayci Neeley setzt ihre Teilnahme an Staffel sechs hingegen fort. Ihre Schwester McCall DaPron wagt indes den Sprung ins Spin-off und gehört zu den Protagonistinnen der Orange-County-Ausgabe. "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County" startet am Donnerstag, dem 12. November, beim Streamingdienst Hulu und erweitert das Realityuniversum damit um einen weiteren Schauplatz.

Beruflich tut sich bei Jen also einiges – doch auch privat steckt sie gerade mitten in einer Phase großer Veränderungen. Nur eine Woche vor der Premiere des Orange-County-Ablegers reichte sie im US-Bundesstaat Utah die Scheidung von ihrem Ehemann Zac Affleck ein. Sieben Jahre lang waren die beiden verheiratet, insgesamt waren sie rund acht Jahre lang ein Paar. Weder Jen noch Zac haben sich bislang öffentlich zu der Trennung oder den Gründen für die Scheidung geäußert. Das Ehe-Aus fällt für die TV-Bekanntheit zudem in eine ganz besondere Zeit: Jen erwartet derzeit ihr viertes Kind. Mit Zac hat sie bereits drei gemeinsame Kinder: Tochter Nora ist fünf Jahre alt, Sohn Luca drei und die jüngste Tochter Penelope 16 Monate. Trotz dieser privaten Umbruchphase laufen Jens berufliche Projekte vorerst parallel weiter.

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Imago Jen Affleck beim DIRECTV-Event mit PEOPLE und Entertainment Weekly in Los Angeles

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Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul, Influencerin

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