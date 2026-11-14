Selbst Ingo Lenßens Familie kennt ihn nicht ohne Schnurrbart

Ingo Lenßen (65) ohne seinen prägnanten Schnurrbart? Das ist nicht nur für Fans absolut unvorstellbar, sondern auch für seine eigene Familie. Seit seinem 21. Lebensjahr ziert der akkurat getrimmte Schnauzer die Oberlippe des TV-Anwalts und mutierte über die Dekaden zum unverkennbaren Markenzeichen. "Weder meine Frau noch mein Sohn haben mich jemals ohne gesehen", gestand der kultige Jurist laut Joyn. Der Oberlippenbart begleitet den Strafverteidiger somit seit Jahrzehnten durch seinen Alltag am Bodensee und gehört zu seinen Fernsehauftritten genauso fest dazu wie die Robe im Gerichtssaal.

Großen Pflegeaufwand verlangt das borstige Prunkstück überraschenderweise nicht: Nach eigener Aussage investiert Ingo täglich gerade einmal drei bis vier Minuten in das Styling. Sein prägnanter Look führt allerdings dazu, dass er selbst beim privaten Wocheneinkauf an der Supermarktkasse regelmäßig von Fans auf juristische Problemfälle angesprochen wird. Gestört fühlt er sich von den Spontankonsultationen zwischen Gemüseregal und Kassenband keineswegs, wie er gegenüber Gala einräumte: "Ich liebe meine Berufe und trenne nicht zwischen Privat und Arbeit." Dass er dabei keineswegs nur den TV-Darsteller gibt, beweist er in seiner echten Kanzlei "Lenßen & Partner" in Bodman-Ludwigshafen, wo er Mandanten vor allem im Straf- und Erbrecht vertritt.

Sein Liebes- und Familienleben hält der TV-Star dagegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Über das aktuelle Eheleben am Bodensee dringt wenig nach außen, doch Updates über die Karriere seines 2000 geborenen Sohnes Bosse teilt der Promi-Jurist dafür umso stolzer. Der Junior pfiff auf Paragrafen und schlug stattdessen eine Laufbahn als Profigolfer auf der Pro Golf Tour ein. Wegen der ständigen Turnierreisen sehen sich Vater und Sohn zwar eher selten, doch für die Zeit nach der Anwaltskarriere geschieht womöglich der Rollentausch, wie Ingo 2025 der Neuen Osnabrücker Zeitung verriet: "Für diese Zeit habe ich eigentlich nur einen neuen Berufswunsch: Ich möchte gerne der Caddy meines Sohnes werden und ihm die Tasche tragen." Die Pläne für die gemeinsame Golfzukunft auf dem Grün seien zwischen den beiden bereits beschlossene Sache.

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Hannes Magerstaedt / Getty Images TV-Gesicht Ingo Lenßen 2011 in München

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Christian Augustin / Getty Images TV-Anwalt Ingo Lenßen bei einer Pressekonferenz in Hamburg 2013

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