"Ted Lasso" half Jason Sudeikis durch seine private Krise

Jason Sudeikis (51) hat offen über eine schwere persönliche Phase gesprochen und darüber, was ihm in dieser Zeit Halt gab. In einer Folge des Podcasts "Talk Easy with Sam Fragoso" erzählte der Schauspieler, dass ihn die Arbeit an seiner Apple-TV-Serie "Ted Lasso" durch diese dunkle Zeit getragen habe. Auf die Frage, wovor ihn die Serie bewahrt habe, fand er deutliche Worte: "Vor einer Form von Selbstverletzung. Ganz klar." Das Zitat wurde unter anderem von Variety verbreitet. Die Titelfigur zu erschaffen und selbst zu spielen, habe ihm einen konkreten Fokus gegeben, erklärte der Comedian. So habe er belastende Gefühle bewältigen können, die nach langer Zeit plötzlich wieder aufgetaucht seien. Über Einschaltquoten, Trophäen oder Lob von Kritikern sprach Jason dabei kaum. Im Mittelpunkt stand für ihn vielmehr, was der schnauzbärtige Fußballtrainer für sein emotionales Wohlergehen bedeutet hat.

Die schwierigen Gefühle waren für Jason nicht neu. Er kannte sie bereits aus seiner Jugend, die er selbst als verwirrend beschreibt. Danach hatte er sich lange nicht mehr mit ihnen auseinandersetzen müssen. Öffentlich über diese Gedanken zu sprechen, sei ihm unangenehm gewesen, weil sie bei ihm auch Scham ausgelöst hätten. Schon als Teenager habe er überlegt, Schlagzeuger oder Tänzer zu werden. So hätte er Gefühle, die sich nur schwer in Worte fassen lassen, auf kreative Weise ausdrücken können. Später hätten das Schreiben und die Schauspielerei diese Rolle übernommen. Die Parallelen zur Serie sind dabei kaum zu übersehen: Der eigentlich unverbesserlich optimistische und mitfühlende Coach Ted Lasso hat selbst mit Ängsten, Verletzlichkeit und psychischen Belastungen zu kämpfen und sucht sich therapeutische Hilfe. Eine Wunderheilung will Jason der Serie aber nicht zuschreiben. Sie habe nicht all seine Probleme gelöst, stellte er klar. Vielmehr habe ihn die kontinuierliche kreative Arbeit emotional durch die dunkle Zeit getragen.

In dem Podcast sprach Jason auch über die Trennung von Olivia Wilde (42). Er und die Schauspielerin und Regisseurin waren von 2011 bis 2020 ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Im Nachhinein sieht er einen wichtigen Grund für die Probleme in der Beziehung darin, dass er zu wenig offen über seine eigenen Gefühle gesprochen habe. Inzwischen habe er gelernt, seine emotionalen Reaktionen deutlicher zu benennen. Er hoffe nicht mehr darauf, dass sein Gegenüber seine Gedanken errät. Die Trennung der beiden war damals samt Sorgerechtsstreit öffentlich ausgetragen worden und sorgte für zahlreiche Schlagzeilen. Dazu erklärte Jason nun, dass die Darstellung in der Öffentlichkeit viele kleine, aber wichtige Einzelheiten der komplexen Situation nicht erfasst habe. Trotz der schwierigen gemeinsamen Vergangenheit fand er anerkennende Worte für Olivias berufliche Erfolge. Außerdem habe die Erfahrung sein Mitgefühl für andere Menschen gestärkt, die unter öffentlicher Beobachtung stehen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jason Sudeikis bei der "Angry Birds"-Premiere in Hollywood im März 2019

Getty Images Jason Sudeikis bei der Premiere von "Ted Lasso"