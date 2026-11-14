Arnold Schwarzenegger ist jetzt der "heißeste Opa der Welt"

Arnold Schwarzenegger (79) darf sich nun über einen ungewöhnlichen Titel freuen. Das US-Frauenmagazin Woman's World hat den Schauspieler in der aktuellen Ausgabe zum "heißesten Opa der Welt" gekürt. Die Auszeichnung wurde damit erstmals überhaupt vergeben. Künftig soll jedes Jahr ein neuer "heißester Opa" gewählt werden. Damit darf sich der 79-Jährige über eine ziemlich außergewöhnliche Anerkennung freuen, die ihm offenbar schmeichelt. In der US-Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" sprach der gebürtige Österreicher nun über seinen neuen Titel und zeigte sich dabei gewohnt schlagfertig. Gegenüber Jimmy Kimmel (59) scherzte Arnold: "Ich habe einen Pokal bekommen!"

Seinen Titel als Großvater hat sich der Hollywoodstar durchaus verdient: Arnold ist inzwischen stolzer Opa von drei Enkelkindern namens Lyla, Eloise und Ford. Für den Ruhestand ist der 78-Jährige allerdings noch lange nicht bereit, denn auch beruflich hat er weiterhin einiges vor. Wie Blick berichtet, verriet der Schauspieler in der Late-Night-Show, dass er an Fortsetzungen einiger seiner bekanntesten Filme arbeitet. Konkret nannte er "Predator", "Conan der Barbar" und "Phantom-Kommando". Fans seiner Actionklassiker dürfen also auf ein mögliches Wiedersehen mit einigen seiner legendären Filmfiguren hoffen. Wann die Projekte tatsächlich umgesetzt werden, ist bislang allerdings noch offen.

Doch damit nicht genug: Am 2. Dezember feiert Arnolds neue Weihnachtskomödie "The Man with the Bag" Premiere. Darin schlüpft er in die Rolle des Weihnachtsmanns und ist damit rund 30 Jahre nach "Versprochen ist versprochen" erstmals wieder in einem weihnachtlichen Film zu sehen. In der Komödie wird Santas Geschenkesack von einem rachsüchtigen Elfen gestohlen, wodurch das gesamte Weihnachtsfest in Gefahr gerät. Um das wertvolle Gepäckstück zurückzubekommen, holt sich der Weihnachtsmann ausgerechnet einen Dieb von seiner Naughty List ins Team. Gespielt wird dieser von "Reacher"-Star Alan Ritchson (43). Gemeinsam mit einer ungewöhnlichen Truppe aus Kleinkriminellen, Elfen und Rentieren machen sich die beiden auf die Suche nach dem verschwundenen Sack.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger, Juni 2025

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Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger beim Kraftsport

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