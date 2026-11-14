Rückblick: Annika Mangolds Sohn ist jetzt drei Monate alt

Annika Mangold (36) staunt darüber, wie schnell ihr kleiner Sohn wächst. Inzwischen ist der Nachwuchs der Influencerin bereits drei Monate alt – ein besonderer Meilenstein, den sie mit einem emotionalen Reel auf Instagram feiert. Darin lässt die frischgebackene Mama die ersten Wochen mit ihrem Baby Revue passieren und verrät, welche Entwicklungsschritte der Kleine bereits gemacht hat. Mit 13 Wochen hat ihr Sohn zum ersten Mal richtig laut gelacht. Mittlerweile lächelt er seine Eltern auch ganz bewusst an und reagiert deutlich, wenn er ihre Stimmen hört. In dem Clip zeigt sich Annika bei einem Spaziergang mit ihrem Baby, das sie in einer hellen Bauchtrage vor ihrem Körper trägt. Im Hintergrund erstreckt sich eine beeindruckende Alpenkulisse. Mit dem liebevollen Rückblick hält die Influencerin fest, wie viele kleine Veränderungen sie in den ersten drei Monaten bereits miterleben durfte.

Auch abseits seines ersten herzhaften Lachens hat Annikas Sohn in den vergangenen Wochen große Fortschritte gemacht. Der Kleine wird zunehmend gesprächiger, greift immer gezielter nach Gegenständen und hat mittlerweile sogar seine eigenen Hände entdeckt. Seinen Kopf kann er inzwischen sicherer halten, außerdem strampelt er fleißig und hat sich bereits zum ersten Mal auf die Seite gedreht. Besonders erfreulich für seine Eltern: Nachts schläft der Junge laut Annika weiterhin gut durch. Bei Autofahrten sieht das mittlerweile allerdings anders aus, denn die mochte er zu Beginn offenbar deutlich lieber. Wie sehr die Influencerin die gemeinsame Zeit mit ihrem Baby genießt, macht sie mit einer emotionalen Liebeserklärung in ihrem Reel deutlich: "ICH BIN SOOO VERLIEBT. Von Tag zu Tag noch mehr, obwohl ich denke: "Mehr geht doch gar nicht'." Auch in der Bildunterschrift findet Annika rührende Worte: "Ich möchte mir jede kleine Version von ihm merken."

Erst wenige Tage vor ihrem Dreimonatsrückblick hatte die Influencerin ihren Followern von einer ungewohnt unruhigen Nacht erzählt. Bereits gegen halb fünf Uhr morgens war der Kleine hellwach und ließ sich auch durch einen Windelwechsel nicht mehr zum Einschlafen bewegen. Stattdessen hatte er offenbar viel mehr Lust zu spielen. Doch nicht nur über seine Entwicklung hält sie ihre Community auf dem Laufenden. Kürzlich sprach Annika auch offen über die körperlichen Veränderungen. Drei Monate nach der Geburt liegt ihr Gewicht demnach noch rund drei Kilogramm über dem Stand, den sie vor der Schwangerschaft hatte.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung mit ihrem Baby, Juli 2026

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Instagram / anniju__ Annika Jung mit ihrem neugeborenen Sohn

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