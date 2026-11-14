Prinz Harrys Australienreise soll Kluft zu William vertiefen

Prinz Harrys (42) jüngste Australienreise mit Herzogin Meghan (45) soll die ohnehin tiefe Kluft zu seinem Bruder Prinz William (44) noch vergrößert haben. Bei mehreren öffentlichen Terminen präsentierten sich Harry und Meghan beinahe so, als würden sie weiterhin offizielle Aufgaben für das Königshaus wahrnehmen. Genau das habe William irritiert und frustriert, behauptete ein Insider gegenüber Us Weekly. Dabei hatten sie sich bereits im Jahr 2020 von dieser Rolle verabschiedet. Für weitere Fragen rund um die Spannungen innerhalb der Familie sorgten außerdem Aussagen, die Harry vor Kurzem beim InterEdge Summit machte. Dort sprach der Prinz offen über seinen damaligen Rückzug aus dem royalen Leben. "Ich dachte mir: 'Ich will diesen Job nicht. Ich will diese Rolle nicht – wo auch immer das hinführt, es gefällt mir nicht'", erinnerte er sich an seine Gedanken von damals. Seine offenen Worte warfen erneut Fragen zum angespannten Verhältnis innerhalb der Royal Family auf – insbesondere zu William, mit dem Harry weiterhin kaum Kontakt haben soll.

Für Harry und Meghan war es der erste gemeinsame Besuch in Australien seit ihrer offiziellen royalen Tour im Jahr 2018. Unter anderem schauten sie im Royal Children's Hospital in Melbourne vorbei und erinnerten dort an einen früheren Besuch von Prinzessin Diana (†36). Außerdem kamen sie mit Familien von Veteranen zusammen und unterstützten eine Hilfseinrichtung für wohnungslose Frauen. Ein Insider bezeichnete die Reise gegenüber Us Weekly als Auftritt mit "beinahe royaler Atmosphäre". Zugleich äußerte die Quelle deutliche Kritik: "Es wirkt, als würden sie alte Verbindungen auf eine Weise für sich nutzen, die nicht akzeptabel sein sollte, weil sie keine arbeitenden Mitglieder der Royal Family mehr sind." Auch die große Medienpräsenz der Sussexes soll William und Prinzessin Kate (44) stören und einer Versöhnung der Brüder im Weg stehen. Harry und William seien weiterhin auf Distanz und hätten kaum Kontakt. Der Thronfolger halte dem Bericht zufolge an klaren Grenzen fest und strebe derzeit kein persönliches Wiedersehen mit seinem jüngeren Bruder an.

König Charles III. (78) und William sollen angesichts der geschrumpften Zahl aktiver Familienmitglieder zusätzliche Unterstützung bei offiziellen Verpflichtungen benötigen. Zuletzt stand deshalb erneut eine mögliche Rückkehr von Harry und Meghan in den Kreis der arbeitenden Royals im Raum. Demnach könnten die beiden zahlreiche internationale Termine übernehmen und so Charles, William und Kate entlasten. Die Kritik an ihrem Auftreten in Australien zeigt jedoch, wie umstritten eine solche Lösung innerhalb der Familie weiterhin wäre. Harry selbst konzentriert sich inzwischen vor allem auf sein Leben mit Meghan und den beiden gemeinsamen Kindern zusammen. Mit seinem Vater kam es zuletzt zumindest wieder zu einer persönlichen Begegnung: Bei Harrys Rückkehr nach Großbritannien trafen sich die beiden erstmals seit zwei Jahren zu einem privaten Tee im Clarence House.

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Imago Besuch in Acton: William, Prince of Wales, am ActOne Cinema in London

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