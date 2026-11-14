Rupert Grint lobt Johnny Depps Witz am Set von "Ebenezer"

Kurz bevor sein neuer Film "Ebenezer" am 13. November in den Kinos anläuft, schwärmt Rupert Grint (38) von seinem Kollegen Johnny Depp (63). Im Interview mit ExtraTV erzählte der Schauspieler jetzt von der gemeinsamen Zeit am Set der Dickens-Neuverfilmung. Der frühere "Harry Potter"-Darsteller spielt darin Bob Cratchit, Johnny übernimmt die Titelrolle des geizigen Ebenezer Scrooge. Der Film ist eine Neuinterpretation von Charles Dickens' Weihnachtsklassiker "Eine Weihnachtsgeschichte" und kommt am 13. November über Paramount Pictures in die Kinos. Im Mittelpunkt steht wie im Original der hartherzige Geizhals Scrooge, der Weihnachten nichts abgewinnen kann. Der Trailer zum Film wurde bereits veröffentlicht. Er deutet darauf hin, dass die Geschichte um den Weihnachtsmuffel diesmal deutlich komödiantischer erzählt wird. Das passt zu der lustigen Stimmung am Set, von der Rupert jetzt berichtet. Denn vor allem der Humor von Johnny Depp ist Rupert in Erinnerung geblieben.

Rupert nennt Johnny ausdrücklich einen Witzbold. Der Hollywoodstar habe bei den Dreharbeiten immer wieder für gute Laune gesorgt, und zwar auch dann, wenn eigentlich gar nichts Besonderes los war. "Er ist sehr schelmisch und findet in den schlichtesten, winzigsten Momenten Humor. Für ihn gibt es immer einen Gag zu entdecken", sagte Rupert gegenüber dem Format. Selbst die kleinsten Augenblicke am Set habe sein Kollege also für einen Scherz genutzt. Für den Briten war die Zusammenarbeit mit Johnny damit eine Erfahrung, über die er jetzt kurz vor dem Kinostart gern spricht. Neben seinen Streichen habe der Schauspieler aber auch viele beeindruckende Geschichten erzählen können, berichtete er weiter. Gerade bei einem Stoff wie "Ebenezer" sei die lockere Art seines Kollegen besonders wichtig gewesen, weil sie Leichtigkeit an das Set gebracht habe. "Es hat wirklich Spaß gemacht! Ich bin schon lange ein Fan von ihm. Er gehört zu den Schauspielern, die sich komplett verwandeln und in einer Figur verschwinden", schwärmte Rupert gegenüber ExtraTV.

Doch nicht nur Johnny hat ihn beeindruckt, sondern auch die übrige Besetzung. Eine gemeinsame Szene mit Johnny und Ian McKellen (87), der im Film Marley verkörpert, sei für ihn ein ganz besonderer Moment gewesen. Außerdem gehören auch Daisy Ridley (34) und Sam Claflin (40) zum Cast. Für den Schauspieler ist die Großproduktion eine Rückkehr zu einem größeren Kinoprojekt. Von 2019 bis 2023 war er vor allem in der Serie "Servant" zu sehen, in der er Julian Pearce spielte. Weltberühmt wurde Rupert aber schon als Kind mit seiner Rolle als Ron Weasley in den "Harry Potter"-Filmen. Dort stand er über rund zehn Jahre an der Seite von Daniel Radcliffe (37) und Emma Watson (36) vor der Kamera.

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Getty Images Johnny Depp und Rupert Grint bei der Weltpremiere von "Ebenezer" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount Pictures Comic-Con Ebenezer Office Activation in San Diego, 23. Juli 2026

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Getty Images Rupert Grint, Schauspieler