Sechs Shows abgesagt: Fans wittern Zoff bei Usher und Brown

Seit einigen Monaten sind Chris Brown (37) und Usher (48) nun schon gemeinsam auf Tour. Als Duo performen sie vor Tausenden Fans – doch jetzt gibt es einen Knacks in der glücklichen Fassade. Anscheinend läuft es zwischen den beiden Haupt-Acts nicht so gut. Insgesamt sechs Konzerte, die erst nachträglich in den Tourplan aufgenommen worden waren, wurden inzwischen gestrichen. Schon im Oktober mussten Fans in Baltimore, Cincinnati, Indianapolis und Columbia auf die Auftritte der beiden Musiker verzichten. Am 10. November kamen dann zwei weitere Absagen hinzu, wie E! News berichtet. Außerdem sorgte auch eine Show in Atlanta für Unruhe in der Fanbase: Die beiden Stars traten drei Stunden nach dem geplanten Start auf die Bühne!

Einige Fans vermuten deshalb einen Streit hinter den Kulissen zwischen den beiden R&B-Sängern. Belege für ein Zerwürfnis gibt es bislang allerdings nicht. Auch die Sprecher der Stars hielten sich bedeckt: Eine Anfrage von E! News zu den Gerüchten ließen sie zunächst unbeantwortet. Dann nannten sie als offiziellen Grund die Gesundheit der beiden Stars. Laut ihrer Mitteilung wollten sie damit die Gesundheit und das Wohlergehen aller an der Tour Beteiligten sowie der Crew schützen. Weitere Details zu den Hintergründen wurden in dem Statement nicht genannt. Chris und Usher zeigen sich von den Gerüchten ebenfalls unbeeindruckt: Chris wandte sich vor dem Konzertpublikum an seinen Kollegen und bezeichnete Usher dabei als seinen "Bruder".

Schon öfter sorgte die Tour für Schlagzeilen: Chris Brown ist durch seine kriminelle Vergangenheit eine eher kontroverse Person und viele von Ushers Fans waren überrascht, dass er seine Bühne mit so jemandem teilen würde. Doch das ist noch nicht alles. Bei einem Tourstopp im SoFi Stadium in Los Angeles bekamen Usher und Chris prominente Unterstützung: Kanye West (49) stand plötzlich mit ihnen auf der Bühne. Der Rapper überraschte das Publikum mit einem spontanen Gastauftritt und performte dabei unter anderem einige seiner bekanntesten Hits. Nach den jüngsten Änderungen umfasst der Tourplan nun noch Stationen in Los Angeles, New Orleans, Houston und Miami.

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Getty Images Usher und Chris Brown bei den Grammy Awards 2015 im Staples Center in Los Angeles

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Getty Images Usher tritt während "The R&B Tour" im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta auf

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