Babyfüßchen: Laura Papendick und Alexanders Baby ist da

Laura Papendick (37) und Alexander Hindersmann (37) sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Das frischgebackene Elternpaar teilte die freudige Neuigkeit jetzt auf Instagram mit einem rührenden Video. Darin sind die Hände der beiden sowie die ihres ersten Sohnes zu sehen – und in Alexanders Handfläche liegen die winzigen Füßchen des Neugeborenen. Ein zärtliches Bild, das die Freude der kleinen Familie auf den neuen Erdenbürger deutlich macht.

In ihrem Post verraten die beiden, dass der Weg bis zur Geburt nicht ganz einfach war: "Endlich bist du da. Wir haben so lange auf dich gewartet und uns auf dich gefreut. Eine emotionale Achterbahn liegt hinter uns, aber es sind sowohl Mama als auch der kleine Mann wohlauf." Abschließend heißt es: "Wir sind einfach stolz, dankbar und überglücklich. Jetzt heißt es kennenlernen und viel Zeit als Familie genießen." Wie ihr Sohn heißen wird, behalten Laura und Alexander vorerst noch für sich.

Dass es erneut ein Junge werden würde, hatten die Moderatorin und der Realitystar bereits vor einigen Wochen in einem liebevollen Gender-Reveal-Video auf Instagram bekannt gegeben. Darin enthüllten Laura, Alexander und ihr erster Sohn gemeinsam das Geschlecht des Nachwuchses – auf einer Holztafel mit der Aufschrift: "Es ist ein Junge." Damit wächst die Familie nun auf vier Personen an.

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Getty Images Laura Papendick und Alexander Hindersmann, TV-Gesichter

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Instagram / laurapapendick Laura Papendick und Alexander Hindersmann begrüßen ihren zweiten Sohn auf der Welt, Juni 2026

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Instagram / laurapapendick Alexander Hindersmann und Laura Papendick

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