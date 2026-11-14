Polizei ermittelt gegen David Walliams wegen Sexualdelikten

Gegen den britischen Fernsehstar David Walliams (55) laufen Ermittlungen wegen mutmaßlicher Sexualdelikte. Wie The Guardian berichtet, soll der Comedian über Jahrzehnte hinweg junge Frauen und minderjährige Mädchen sexuell belästigt haben. Einige der mutmaßlich Betroffenen seien zum damaligen Zeitpunkt erst 15 Jahre alt gewesen. Außerdem steht der Vorwurf im Raum, dass David seine Bekanntheit und seine Machtposition systematisch als Druckmittel eingesetzt habe. So soll er versucht haben, junge Frauen zu sexuellen Kontakten mit ihm zu bewegen. Die britische Polizei nahm die Ermittlungen auf, nachdem The Guardian und ITV die Anschuldigungen gegen den aus der Sketchshow "Little Britain" und der Castingshow "Britain's Got Talent" bekannten TV-Star öffentlich gemacht hatten. Ob und welche strafrechtlichen Konsequenzen daraus entstehen könnten, ist derzeit noch offen. Bislang handelt es sich um Vorwürfe, die nun von den zuständigen Ermittlern geprüft werden.

David selbst bestreitet, sich strafbar gemacht zu haben. In einem Brief an Journalisten des Guardian schrieb er: "Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen, aber es bestürzt mich zutiefst, dass einige der Frauen, die ich vor zehn bis 20 Jahren getroffen habe, nun erklärt haben, dass sie sich von mir verletzt fühlen oder wütend auf mich sind." Gleichzeitig zeigte der Schauspieler in dem Schreiben Reue für sein damaliges Verhalten. Er räumte ein, "nicht immer ausreichend Rücksicht auf die Gefühle anderer Menschen genommen" zu haben. Bevor die Berichte erschienen, hatten Davids Anwälte noch versucht, die Veröffentlichung der Vorwürfe juristisch zu stoppen. Dabei führten sie unter anderem an, dass die Berichterstattung das Risiko erhöhe, dass sich der Comedian das Leben nehmen könnte. Das zuständige Gericht ließ diese Begründung jedoch nicht gelten und stoppte die Veröffentlichung nicht. David bestreitet damit weiterhin einen Gesetzesverstoß, erkennt aber an, andere mit seinem Verhalten verletzt zu haben.

David, der mit bürgerlichem Namen David Williams heißt, ist seit vielen Jahren in der britischen Unterhaltungsbranche tätig. Berühmt wurde der Vater eines Kindes vor allem durch die Sketchshow "Little Britain", in der er als Comedian und Schauspieler in zahlreichen Rollen auftrat. Später nahm er über mehrere Jahre hinweg in der Jury der Castingshow "Britain's Got Talent" Platz und bewertete dort die Auftritte der Kandidaten. Neben seiner Fernsehkarriere etablierte sich David zudem als Kinderbuchautor und veröffentlichte zahlreiche Werke für ein junges Publikum. Die aktuell untersuchten Anschuldigungen beziehen sich nicht auf jüngste Begegnungen. Nach Davids eigener zeitlicher Einordnung sollen die betreffenden Kontakte zehn bis 20 Jahre zurückliegen. Genau auf diesen Zeitraum nahm er auch in seinem Brief an die Guardian-Journalisten Bezug. Die Ermittlungen sollen nun klären, was sich bei den geschilderten Begegnungen ereignet hat und ob dabei strafrechtlich relevante Grenzen überschritten wurden. Weitere Ergebnisse der polizeilichen Prüfung sind bislang nicht öffentlich bekannt.

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Getty Images David Walliams, britischer Schauspieler und Kinderbuchautor

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Getty Images David Walliams, Schauspieler

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