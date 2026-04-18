Ben Stiller und Robert De Niro sind zurück mit "Focker"-Film

Das Focker-Universum bekommt Zuwachs: Der vierte Teil der beliebten Kino-Komödienreihe rund um die chaotische Familie Focker trägt den offiziellen Titel "Focker In-Law", wird den deutschen Namen "Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich" haben und soll am 25. November 2026 in die Kinos kommen – passend zum Thanksgiving-Wochenende in den USA. Ben Stiller (60) kehrt als Tollpatsch Greg Focker zurück, ebenso wie Robert De Niro (82) als der gefürchtete Ex-CIA-Agent Jack Byrnes. Auch Teri Polo und Blythe Danner (83) sind wieder mit dabei. Als Neubesetzung sorgt Popstar Ariana Grande (32) für frischen Wind – und frisches Chaos.

Inhaltlich knüpft "Focker In-Law" an die bisherigen Teile an, verlagert den Fokus aber auf die nächste Generation. Im Zentrum steht diesmal Henry, der erwachsene Sohn von Greg und Pam, der heiraten möchte – und mit seiner Verlobten, gespielt von Ariana Grande, gleich die nächste Runde Focker-vs.-Byrnes-Wahnsinn lostritt. Schon im ersten Trailer geht es turbulent zu: Greg gerät mit der zukünftigen Schwiegertochter aneinander, während Jack gewohnt misstrauisch jede Bewegung seines erweiterten Familienzirkels beäugt.

Ben, der sich nicht nur im Film, sondern auch privat mit Familiendingen auseinandersetzt, hatte sich im Vorfeld bedeckt gehalten, was Details zum Sequel angeht. Gegenüber Entertainment Tonight sagte er Anfang 2025: "Ich glaube, alle wollen, dass es klappt." Er deutete dabei an: "Vielleicht hat Greg ein paar Kinder, und vielleicht heiratet eines von ihnen." Auch Robert sprach bereits über den Film und nannte das Skript "wirklich lustig", wollte inhaltlich aber nicht zu viel verraten. Die Reihe startete im Jahr 2000 mit dem ersten Film und wurde mit "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" sowie "Meine Frau, unsere Kinder und ich" fortgesetzt.

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Getty Images Ben Stiller im August 2022

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Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

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Getty Images Ariana Grande bei den Governors Awards 2025 im Ray Dolby Ballroom in Hollywood