Rivals-Stars ehren Jilly Cooper mit Gedenkbank in Cheltenham

Auf der Pferderennbahn von Cheltenham erinnert nun eine Gedenkbank an die verstorbene Autorin Jilly Cooper. Das Erinnerungsstück wurde am Freitag auf dem Crescent Walkway enthüllt. Neben Familie und Freunden der im Oktober 2025 verstorbenen Schriftstellerin kamen auch mehrere Stars der Serie "Rivals" zusammen. Victoria Smurfit, Luke Pasqualino (36) und Rufus Jones würdigten gemeinsam mit Jillys Literaturagentin Felicity Blunt (45) das Vermächtnis der Autorin. Wie die Daily Mail berichtet, stießen die Gäste mit Champagner auf Jilly und ihr Vermächtnis an. Gleichzeitig gingen die acht Pferde des ihr gewidmeten Jilly Cooper Veterans' Handicap Chase an den Start, aus dem Thunder Rock als Sieger hervorging. Victoria, die in "Rivals" die Rolle der Maud O'Hara übernommen hat, ist sich sicher: "Sie hätte das geliebt. Sie hätte versucht, es nicht um sich gehen zu lassen, und gleichzeitig ausgekostet, dass Menschen, die sie liebte, hier waren, Champagner floss und Liebe, Freude und Sonnenschein herrschten."

Die Disney+-Serie "Rivals" geht auf Jillys gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1988 zurück. Nach Victorias Schilderung war die Bestsellerautorin am Set regelmäßig zu Gast und fragte dort schon gegen 11 Uhr nach Champagner. Noch vor ihrem Tod hatte Jilly außerdem sämtliche Inhalte für die dritte Staffel freigegeben. Als die Nachricht von ihrem Tod das Team erreichte, ließen die Produzenten nach Drehschluss Champagnerflaschen und echte Gläser bereitstellen. So konnten alle in ihrem Sinne gemeinsam anstoßen. Felicity schwärmte bei der sonnigen Feier in Cheltenham: "Das ist ein schöner, besonderer, ganz von Jilly erfüllter Tag." Und weiter: "Sie hätte heute eine völlig ausgelassene Zeit gehabt." Hugh erinnerte an Jillys enge Verbindung zu Pferden und Cheltenham sowie an ihre warmherzige Art. Stanley würdigte ebenfalls ihre Lebensfreude: "Sie liebte es, mit Menschen zusammen zu sein. Sie liebte es, Champagner zu trinken und mit allen zu sprechen, ganz egal, zu welcher Tageszeit. Sie war unermüdlich."

Mit der Gedenkbank auf der Rennbahn schließt sich ein Kreis: Jilly war regelmäßig in Cheltenham zu Gast und verbrachte dort über viele Jahre zahlreiche Tage beim alljährlichen Festival im März. Ihre Begeisterung für Pferderennen und die Welt der Pferde spiegelte sich auch immer wieder in ihren Büchern wider. Mit ihren humorvollen und romantischen Geschichten begeisterte die Bestsellerautorin ein Millionenpublikum. Allein in Großbritannien wurden mehr als elf Millionen Exemplare ihrer Werke verkauft. Im Oktober 2025 starb Jilly im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Sturzes. Ihre Kinder Felix und Emily beschrieben ihre Mutter danach als Mittelpunkt des Familienlebens. Auch Hugh verbindet eine persönliche Geschichte mit den Coopers: In der Verfilmung von Jillys Roman "The Man Who Made Husbands Jealous" verkörperte er einst den Sohn der Autorin. Bei der Enthüllung der Bank sprach der Schauspieler deshalb von einem starken familiären Gefühl unter den Anwesenden.

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Getty Images Jilly Cooper, Autorin

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Imago Victoria Smurfit bei der Weltpremiere der zweiten Staffel von "Rivals" im Londoner BFI IMAX am 13. Mai 2026

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