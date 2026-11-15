Stephen Curry wehrt sich gegen fiese Attacken auf Ayesha

Stephen Curry (38) hat sich öffentlich hinter seine Frau Ayesha Curry (37) gestellt. In einem Video, das der NBA-Star jetzt auf Instagram teilte, reagierte er auf abfällige Kommentare der ehemaligen Basketballprofis Nick Young (41) und Gilbert Arenas. Die beiden hatten Ayesha in ihrem Podcast "We Said What We Said" wegen ihrer Schauspielkarriere scharf angegriffen. Sie bezeichneten sie sogar als "Makel" der Familie. Normalerweise würden ihn und Ayesha öffentliche Kommentare nicht stören, betonte Stephen. Diesmal sei jedoch eine Grenze überschritten worden: "Aber gerade in diesem Fall, wenn ihr versucht, die Erfolge meiner Frau kleinzumachen, und offensichtlich Podcasts, Aufzeichnungen und Themen braucht und eure Meinung über die Frau eines anderen äußert [...], muss etwas gesagt werden." Diese Äußerungen offenbarten nach seiner Auffassung ein grundsätzlich problematisches Verständnis davon, welche Verhaltensweisen Frauen zugestanden werden und welche nicht. Zudem hielt der Sportler den beiden entgegen, keinerlei Vorstellung von den Mechanismen des Schauspielberufs zu haben. Seine Forderung formulierte er unmissverständlich: "Vielleicht, nur vielleicht, kann die Entschuldigung genauso laut sein wie eure Sendungen, die ihr mit diesem Thema eröffnet habt."

Ins Rollen gebracht hatte die Debatte Ayeshas Auftritt in der Roku-Romantikkomödie "Second Chance Holiday". Einige Zuschauer störten sich an einer Kussszene mit ihrem Co-Star Matthew Daddario (39), weil sie mit Stephen verheiratet ist. Gilbert lobte den Basketballer im Podcast zunächst als vorbildlichen Vater und legte dann nach: "Der einzige Makel in der Familie ist die Ehefrau, in dem Sinne, dass sie sich nicht wie die Ehefrauen der anderen Superstars verhält." Darüber hinaus stellte er die Behauptung auf, Ayesha würde Männern Direktnachrichten senden, um deren Aufmerksamkeit zu gewinnen. Nick, ein früherer Teamkollege von Stephen bei den Golden State Warriors, schloss sich dieser Kritik an. Nach der Veröffentlichung von Stephens Video nahmen jedoch beide im Podcast "Gil's Arena" Abstand von ihren Aussagen. Gilbert entschuldigte sich, verteidigte aber den Kern seiner Aussagen: "Es tut mir leid, wenn er sich angegriffen fühlt. So habe ich es nicht gemeint. Ich wollte nur sagen, dass er so ein perfekter Kerl ist [...] aber es tut mir leid." Nick wurde deutlicher: "Es tut mir leid, Steph. Du bist mein Freund. Ich liebe dich. Wenn ich dich beleidigt habe, entschuldige ich mich wie ein Mann. Es tut mir leid."

Das seit vielen Jahren verheiratete Ehepaar hat vier gemeinsame Kinder und betont in der Öffentlichkeit stets den großen Stellenwert seines familiären Zusammenhalts. Erst vor etwa drei Monaten hob der Sportler hervor, wie viel Verantwortung seine Ehefrau während der intensiven NBA-Saison trägt. Rund neun Monate des Jahres werde sein Alltag von den 82 Saisonspielen und dem Kampf um den Titel bestimmt. In dieser Zeit stemme Ayesha einen großen Teil des Familienalltags. Ihren Einsatz bezeichnete Stephen damals als erhebliches persönliches Opfer für die gemeinsame Familie. Mit seinem aktuellen Video wendet sich der Basketballstar deshalb nicht nur gegen die Angriffe auf ihre Rolle in "Second Chance Holiday". Er wehrt sich auch dagegen, dass die eigenen Leistungen seiner Frau herabgesetzt werden.

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Imago Ayesha Curry und Stephen Curry besuchen die ESPY Awards 2026

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Instagram / stephencurry30 Stephen und Ayesha Curry

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