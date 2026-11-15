"Die Kaiserin" stürmt mit Staffel drei die Netflix-Spitze

Großer Erfolg für "Die Kaiserin": Die dritte Staffel der deutschen Netflix-Serie hat es direkt an die Spitze geschafft. Am 12. November 2026 hat der Streamingdienst sechs neue Folgen des Historiendramas veröffentlicht. Nur einen Tag später führt die Produktion bereits die deutschen Netflix-Seriencharts an. Damit lässt die Serie starke Konkurrenz hinter sich, darunter die zweite Staffel von "Black Doves" und "Betäubt". Für die Fans ist der Start zugleich ein Abschied, denn die neuen Episoden bilden das große Finale der Geschichte. Im Mittelpunkt stehen erneut Devrim Lingnau als Elisabeth von Wittelsbach und Philip Froissant als Kaiser Franz. Bereits seit der ersten Staffel übernehmen die beiden Darsteller die Rollen des bekannten Kaiserpaares. Die neuen Folgen führen die Handlung am Wiener Hof fort und beleuchten weitere Kapitel aus dem gemeinsamen Leben von Elisabeth und Franz.

In den neuen Folgen müssen sich die Eheleute allerdings auf einige turbulente Entwicklungen einstellen. Franz kommt aus dem Krieg gegen Napoleon zurück und lässt sich auf eine Affäre ein. Diese stellt seine Ehe mit Elisabeth auf eine harte Probe. Die junge Kaiserin bricht unterdessen zu ihrer ersten großen Reise auf. Unterwegs lernt sie eine Person kennen, mit der sie nicht gerechnet hat. Diese Begegnung könnte für die Zukunft der Habsburger eine entscheidende Rolle spielen. Hinter den Kulissen hat weiterhin Kati Eyssen als Showrunnerin und Headautorin das kreative Sagen. Vor der Kamera stehen neben Devrim und Philip unter anderem auch Melika Foroutan und Johannes Nussbaum. Die sofortige Spitzenplatzierung in Deutschland ist für das Finale ein vielversprechender Auftakt. Wie erfolgreich die neue Staffel beim Publikum tatsächlich ist, lässt sich bislang nicht sagen. Konkrete Streamingzahlen oder verlässliche Angaben zu den Abrufen hat Netflix bisher nicht veröffentlicht.

Mit der dritten Staffel geht für "Die Kaiserin" eine Ära zu Ende. Im September 2022 feierte die Serie ihre Premiere auf Netflix. Gut vier Jahre später ist nun das große Finale erreicht. Im Mittelpunkt der Handlung stehen von Beginn an Elisabeths junge Jahre und die tiefgreifenden Veränderungen in ihrem Leben, nachdem sie 1853 Kaiser Franz geheiratet hat. Bereits mit den ersten beiden Staffeln konnte die Produktion ein riesiges Publikum begeistern. Wie aus Daten hervorgeht, die das Portal What's on Netflix ausgewertet hat, kommt die erste Staffel bis heute auf mehr als 48 Millionen Aufrufe. Die zweite Staffel wurde demnach über 33 Millionen Mal angeschaut. Damit gehört "Die Kaiserin" zu den deutschen Netflix-Produktionen mit dem größten internationalen Erfolg. Zumindest beim Einstieg in die deutschen Charts kann das Serienfinale nun an diese Erfolge anknüpfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Devrim Lingnau und Philip Froissant bei der Premiere der dritten Staffel von "Die Kaiserin" im Berliner Delphi Filmpalast

Anzeige Anzeige

Getty Images Philip Froissant und Devrim Lingnau, "Die Kaiserin"-Hauptdarsteller

Anzeige Anzeige