Klartext: Hat Yeliz Koc Kontakt zu ihren Halbgeschwistern?

Wie steht Yeliz Koc (33) eigentlich zu ihren Halbgeschwistern? Der Realitystar macht derzeit bei Prominent verwandt mit. Jetzt hat sich die Influencerin in einer Fragerunde auf Instagram dazu geäußert. Eine Followerin oder ein Follower wollte wissen, ob sie Kontakt zu den anderen Kindern ihres Vaters hat. Yeliz antwortete offen: "Nicht zu allen, aber wir sieben oder so wissen voneinander. Stehe nur mit zwei in Kontakt (ausgenommen Filiz). Die anderen würde ich auch gerne richtig kennenlernen, aber das ist eher kompliziert." Weshalb sich das als so schwierig erweist, ließ die Mutter eines Kindes offen. Gleichzeitig betonte sie jedoch, dass sie sich durchaus mehr Nähe und einen engeren Kontakt wünschen würde.

Wie viele Kinder Yeliz' Vater Savaş tatsächlich hat, blieb selbst bei "Prominent verwandt" zunächst ziemlich unübersichtlich. In der Show zählte er neben den beiden Kindern, die er mit Yeliz' Mutter Andrea bekommen hat, fünf weitere Sprösslinge auf. Als seine Tochter einen möglichen zusätzlichen Halbbruder erwähnte, winkte Savaş ab: "Das sind alles Gerüchte." Später wurde er noch einmal gefragt, wie viele Kinder er denn nun insgesamt hat. Eine eindeutige Antwort lieferte er auch dann nicht. Stattdessen sagte er nur: "Sieben oder so was." In der Villa sprach der Vater des Realitystars außerdem ganz offen über seine früheren Seitensprünge. Nach eigener Einschätzung hatte er mit mehreren hundert Frauen Sex. Zur Erklärung verwies er auf seine Zeit als Fußballer, in der sich ihm zahlreiche Gelegenheiten boten, neue Bekanntschaften zu machen.

Bei "Prominent verwandt" verbringen Yeliz und ihr Vater zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum intensiv Zeit miteinander. Schon zu Beginn der Sendung stellte die Influencerin klar, dass das frühere Leben von Savaş ihre Kindheit stark geprägt hat. In der Show kamen deshalb viele persönliche Themen auf den Tisch, die nun für alle Zuschauer sichtbar wurden. Bereut hat Yeliz ihre Teilnahme an dem Format trotzdem nicht. Auch danach wurde sie in ihrer Instagram-Fragerunde gefragt. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Nein, es war trotzdem eine besondere Zeit mit besonderen Menschen." Trotz der familiären Enthüllungen und der TV-Ausstrahlung zieht der Realitystar ein positives Fazit aus der gemeinsamen Zeit mit ihrem Vater. Ob die Sendung auch das Verhältnis zu ihren Halbgeschwistern beeinflussen wird, ließ Yeliz bislang allerdings offen.

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Imago Yeliz Koc beim Fotocall zum Auftakt der zweiten Staffel von "Yeliz & Jimi - We are Family?", September 2026

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RTL / Africa Vumazonke Savaş und Yeliz Koc, "Prominent verwandt"-Kandidaten

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