Travis Scott verlässt Party gemeinsam mit OnlyFans-Model

Travis Scott (35) hat in Los Angeles offenbar eine ausgedehnte Partynacht verbracht. Wie TMZ berichtet, besuchte der Rapper am Donnerstagabend zunächst die "Men of the Year"-Party des Magazins GQ im berühmten Chateau Marmont. Unter den Gästen befand sich auch OnlyFans-Model Haylee Mack. Während die beiden auf der Veranstaltung zunächst getrennt voneinander unterwegs waren, verließen sie das Hotel gegen ein Uhr in der Nacht zum Freitag gemeinsam. Anschließend ging es für Travis und Haylee ins Yamashiro. Dort ließen sie den Abend bei Sushi und einem Blick über Hollywood ausklingen. Für das späte Dinner wählte der Musiker ein schwarzes Shirt, dazu goldene Ketten und eine Sonnenbrille. Haylee setzte ebenfalls auf einen komplett schwarzen Look und erschien in einem schwarzen Kleid.

Auch auf der GQ-Party hatten Travis und Haylee offenbar ihren Spaß. Aufnahmen des Abends, die TMZ vorliegen, zeigen das Model ausgelassen beim Tanzen. Auf einem anderen Foto ist der Rapper mit einem breiten Lächeln zu sehen. Gemeinsam vor die Kameras kamen die beiden allerdings erst nach der Veranstaltung, als sie das Chateau Marmont verließen und sich auf den Weg zum japanischen Restaurant machten. Die Gästeliste der GQ-Feier konnte sich ebenfalls sehen lassen: Neben Travis und Haylee waren unter anderem Matt Damon (56), Andrew Garfield (43), Chris Rock (61) und Sängerin Tinashe dabei. In welcher Beziehung der Rapper und das OnlyFans-Model zueinander stehen, ist bislang unklar. Keiner der beiden hat sich bisher zu ihrem gemeinsamen Aufbruch oder dem anschließenden Sushi-Dinner geäußert.

Travis Scott heißt mit bürgerlichem Namen Jacques Bermon Webster II. Neben seiner Arbeit als Rapper ist er auch als Sänger und Produzent tätig. Mit seiner Ex-Partnerin Kylie Jenner (29) hat er zwei Kinder. Haylee Mack ist als OnlyFansmodel tätig und gehörte an diesem Abend ebenfalls zu den Gästen im Chateau Marmont. Ob zwischen den beiden eine Verbindung besteht, die über das gemeinsame Sushi-Dinner hinausgeht, bleibt vorerst offen.

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Getty Images US-amerikanischer Rapper Travis Scott

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Getty Images Travis Scott, Rapper

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