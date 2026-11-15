Charles soll Prinz Harry Hilfe bei Scheidung angeboten haben

Ein unbestätigter Bericht heizt die Spekulationen um die Ehe von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) erneut an. Ein anonymer Insider behauptet gegenüber Woman's Day, König Charles III. (78) habe seinem jüngeren Sohn schon vor Jahren Unterstützung für den Fall einer Scheidung zugesichert. "Der König weiß, dass sein Sohn nicht glücklich ist, und er sagte Harry vor Jahren, er würde ihm durch eine Scheidung helfen, falls er das jemals wollte", heißt es dort. Bestätigt ist das angebliche Gespräch jedoch nicht. Weder Charles noch Harry oder Meghan haben sich öffentlich dazu geäußert, auch eine geplante Trennung wurde nicht bekannt gegeben. Im Gegenteil: Erst am 10. November zeigten sich die beiden Hand in Hand am Europäischen Parlament in Brüssel. Dort besuchten sie gemeinsam das Lost Screen Memorial, das an Kinder erinnert, die nach schädlichen Erfahrungen mit sozialen Medien und anderen Onlineplattformen gestorben sind.

Hinter Charles' angeblichem Angebot sollen laut dem Informanten auch die jüngsten Schlagzeilen um Meghans entfremdeten Vater Thomas Markle Sr. (82) stehen. "Nach dieser jüngsten Enthüllung wünscht sich Charles verzweifelt einen Neuanfang für Harry und möchte, dass er es sich noch einmal überlegt", behauptet die Quelle gegenüber Woman's Day. Der Bericht bringt Thomas mit schwerwiegenden strafrechtlichen Vorwürfen in Verbindung. Eine Beteiligung von Meghan oder Harry wird dabei ausdrücklich nicht behauptet. Der Insider räumt ebenfalls ein, dass die Herzogin für Anschuldigungen gegen ihren Vater nicht verantwortlich sei. Zugleich heißt es: "Natürlich haben die Anschuldigungen gegen ihren Vater nichts mit Meghan zu tun, aber der König hat all das Drama satt, das dies in seine Welt gebracht hat." Bei dem Termin in Brüssel ergriff schließlich nur Harry das Wort und sprach über den Schutz von Kindern vor Gefahren im Netz. Laut The Telegraph hatte sich Meghan aus dem geplanten Redebeitrag zurückgezogen, da sie sich angesichts der Kontroverse emotional nicht stark genug gefühlt habe.

Schon im Oktober hatte es Trennungsgerüchte gegeben, nachdem Prinz Harry und Herzogin Meghan mehrere Termine getrennt wahrgenommen hatten. Harry besuchte allein ein Rugbyspiel in Leicester, während Meghan zwei Tage zuvor mit Malala Yousafzai (29) zum Nachmittagstee im Londoner Claridge's erschienen war. Ein Royalinsider hielt ein Eheaus damals dennoch für unwahrscheinlich. Als verbindende Faktoren nannte die Quelle die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet, die Liebe des Paares, dessen Wunsch nach Unabhängigkeit sowie das gemeinsame Projekt Sussex. Auch Charles wurde in einem früheren Bericht als grundsätzlich unterstützend beschrieben. Demnach wünsche sich der König vor allem, dass sein Sohn persönlich glücklich sei. Zugleich hoffe er, dass seine Enkel in einem glücklichen Zuhause aufwachsen.

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Getty Images Bei einer Gartenparty auf der Isle of Man: König Charles III. im Juli 2026

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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