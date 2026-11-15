Wirklich 57? Jennifer Lopez zeigt sich im hautengen Catsuit

Jennifer Lopez (57) beweist mit 57 Jahren einmal mehr, wie durchtrainiert sie ist. Auf Instagram teilte die Sängerin jetzt ein Spiegelselfie, auf dem sie sich mit 57 Jahren in einem hautengen, braunen Catsuit präsentiert. Entstanden ist das Foto in ihrer luxuriösen Villa im kalifornischen Bel Air, die sie einst gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (54) bewohnte. Der langärmlige Einteiler sitzt wie eine zweite Haut und hat einen tiefen Ausschnitt. Für den lässigen Look kombinierte J.Lo dazu weiße Socken und farblich passende Sneaker. Beim Styling hielt sie sich dagegen eher zurück: Ihre langen Haare trug sie offen, glatt und ohne aufwendige Frisur. Mit dem sportlichen Outfit und der entspannten Pose vor dem großen Spiegel rückte sie vor allem den figurbetonten Catsuit in den Mittelpunkt.

Nach dem sportlichen Spiegelselfie gewährte Jennifer ihren Followern noch einen Blick auf ihre kleine Belohnung: Auf einem Teller lagen zwei Schokokekse, daneben stand ein Glas Milch. Ihren Ansatz fasste sie mit einem Augenzwinkern zusammen: "Trainieren und Kekse essen. Balance." Bei ihren Fans kam die Kombination aus Fitness und Genuss bestens an. "Ich liebe einfach alles daran", schrieb ein User unter dem Post. Ein anderer meinte: "Training, Kekse und dabei aussehen wie ein echtes Meisterwerk!" Auch das luxuriöse Umfeld war auf der Aufnahme kaum zu übersehen. Im Hintergrund sind ein dunkler Schminktisch mit weißer Marmorplatte und mehrere Parfümflakons zu sehen. Helle Holzböden und lange, transparente Vorhänge rundeten die elegante Einrichtung ab. Lange wird Jennifer dort aber womöglich nicht mehr posieren: Die Villa, die sie einst mit Ben teilte, steht zum Verkauf. Der Angebotspreis wurde deutlich reduziert: Statt 61 Millionen Euro werden inzwischen noch 47 Millionen Euro verlangt.

Es ist nicht das erste Mal in diesen Wochen, dass Jennifer in einem auffälligen, figurbetonten Einteiler für Aufsehen sorgt. Schon an Halloween hatte Jennifer mit einem extravaganten Catsuit für Aufsehen gesorgt. Damals verwandelte sich die Schauspielerin in die Weltraumheldin Barbarella und posierte in einem stellenweise durchsichtigen, zerrissenen Mesh-Einteiler. Bei den Details überließ J.Lo nichts dem Zufall. Blutspritzer und Kettengeflecht zierten ihr Kostüm, dazu trug sie silberne Stiefel und Armschienen. Dazu präsentierte J.Lo eine Waffe, die ebenfalls wie aus einem Science-Fiction-Abenteuer wirkte. Ihre voluminöse Frisur orientierte sich am Stil der 1960er-Jahre und vervollständigte die auffällige Verwandlung. Auch dieses Outfit kam bei ihren Instagram-Followern hervorragend an. In der Kommentarspalte häuften sich begeisterte Reaktionen auf das detailreiche Kostüm und ihre Inszenierung. Einige Fans gingen sogar noch weiter und kürten die Sängerin angesichts ihres extravaganten Auftritts kurzerhand zur Halloween-Siegerin.

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Instagram / jlo Jennifer Lopez macht ein Spiegel-Selfie

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Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

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