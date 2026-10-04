"Die Kaiserin": Alle Drehorte der drei Staffeln im Überblick

Für die Netflix-Serie "Die Kaiserin" musste das Produktionsteam kein einziges Mal nach Wien reisen. Das kaiserliche Österreich entstand stattdessen an zahlreichen Schauplätzen in verschiedenen Teilen Europas. Für die erste Staffel wurde überwiegend in Bayern gedreht, insbesondere rund um Bayreuth und Bamberg, während einige Innenaufnahmen im Studio Babelsberg in Potsdam entstanden, wie kino.de berichtet. Ab der zweiten Staffel kamen mit Tschechien und Italien weitere Länder hinzu. Für die dritte und zugleich letzte Staffel standen neben Bayern und Tschechien erstmals auch spanische Drehorte an der Costa Brava auf dem Programm. Das Serienfinale mit Devrim Lingnau als Elisabeth und Philip Froissant als Kaiser Franz Joseph erscheint am 12. November 2026 bei Netflix. Da Elisabeth darin eine Reise auf eine ferne Insel unternimmt, präsentiert sich "Die Kaiserin" diesmal auch vor deutlich mediterranerer Kulisse.

Zu den wichtigsten Schauplätzen von "Die Kaiserin" gehört Schloss Weissenstein in Pommersfelden bei Bamberg. Das Barockschloss dient in allen drei Staffeln als Kulisse für große Teile des Wiener Kaiserhofs und von Schloss Schönbrunn. So waren etwa das imposante Treppenhaus und mehrere Prunkräume bei der Hochzeitsfeier in Staffel eins zu sehen. Auch die Eremitage in Bayreuth verwandelte sich für die Serie in verschiedene kaiserliche Orte: Im Marmorsaal des Alten Schlosses verkündet Franz seine Verlobung mit Elisabeth, während Sisi im Laubengang auf ihrem Pferd reitet und in der Unteren Grotte auf ihren betrunkenen Vater trifft. Daneben nutzte die Produktion zahlreiche weitere fränkische Motive, darunter das Neue Schloss und Schloss Fantaisie bei Bayreuth sowie den Bamberger Domplatz. Einige Innenräume wurden dagegen eigens im Studio Babelsberg gebaut, darunter Elisabeths Schlafzimmer, Maximilians Privatgemach, ein Speisezimmer und ein Pferdestall.

Ab der zweiten Staffel führte die Produktion auch über Deutschland hinaus. Zwischen September 2023 und Februar 2024 wurde allein in Tschechien an insgesamt 85 Tagen gedreht, unter anderem in Prag, Kroměříž und Kutná Hora, in den Barrandov Studios sowie in mehreren Schlössern und Burgen. Für die finale Staffel kehrte das Team erneut dorthin zurück und stand zwischen September 2025 und Januar 2026 an 61 Drehtagen vor Ort vor der Kamera. Zu den Kulissen gehörten Schloss Sychrov, Schloss Konopiště, die Kathedrale St. Barbara und die Burgruine Zvířetice. Erstmals ging es außerdem nach Spanien: Ein rund 150-köpfiges Team drehte sechs Tage lang in Lloret de Mar an der Costa Brava. Als Kulissen dienten unter anderem die Bucht Cala Sa Boadella, die Gärten von Santa Clotilde und die historische Villa Casa de Can Roviralta. Welche Szenen dort genau entstanden, hielt Netflix vor der Veröffentlichung noch weitgehend geheim.

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Netflix / Thomas Schenk Philip Froissant und Devrim Lingnau in "Die Kaiserin", Staffel 1

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Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin" Szene aus der dritten Staffel "Die Kaiserin"

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Netflix Devrim Lingnau Islamoğlu als Elisabeth in der dritten Staffel von "Die Kaiserin"