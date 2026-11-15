Nach Gedenkbesuch: Meghan wegen teuren Mantels in Kritik

Herzogin Meghan (45) steht nach einem bewegenden Termin in Brüssel in der Kritik. Am Dienstag war sie gemeinsam mit Prinz Harry (42) ins Europäische Parlament gekommen, um dort die Eröffnung des Lost Screen Memorial zu besuchen. Der Erinnerungsort widmet sich Kindern und Jugendlichen, die infolge von schädlichen Online-Erfahrungen ihr Leben verloren haben. Kurz darauf stießen Kritiker auf das öffentlich zugängliche Profil von Meghan bei der Verkaufsplattform OneOff, auf dem ein Designermantel im Wert von 695 Dollar (umgerechnet 627 Euro) inseriert ist. Ihr Vorwurf: Die Herzogin habe einen Auftritt mit trauernden Familien genutzt, um Mode zu verkaufen. Ob Meghan bei der Gedenkfeier überhaupt genau dieses Modell getragen hat, ist jedoch offen. Auf ihrem Profil ist ein Mantel der Marke Soia & Kyo aufgeführt. Das Magazin Hello! ordnete ihren langen, schwarzen Look dagegen einem ganz anderen Label zu, nämlich Mackage.

Bei dem gelisteten Kleidungsstück handelt es sich um den Britta-U Wool Wrap Coat von Soia & Kyo. Er taucht in Meghans Produktsammlung weit oben auf, umgeben von weiteren Modeaccessoires. Im Netz stößt vor allem der zeitliche Zusammenhang auf Unverständnis. "Nur Stunden nach einem ernüchternden Auftritt im Namen von Kindern, die durch soziale Medien verloren wurden, vergisst Meghan Markle die Kinder und vermarktet ihre Kleidung online", schimpfte ein Nutzer in den sozialen Medien. Ein anderer schrieb: "Es ist derart ungeheuerlich, dass sie den von ihnen unterstützten Anliegen kein Geld spenden, sondern diese Anliegen stattdessen nutzen, um als Affiliatemarketer selbst Geld zu verdienen." Das Mahnmal in Brüssel setzt sich aus beleuchteten Displays zusammen, die Smartphones nachempfunden sind. Diese zeigen Fotografien der verstorbenen Kinder und Jugendlichen, deren Familien das Projekt aktiv unterstützt haben. Meghan und Harry, die Weihnachten in Großbritannien feiern wollen, besichtigten die Installation und suchten das direkte Gespräch mit den trauernden Angehörigen.

Eigentlich hätte Meghan in Brüssel gemeinsam mit Harry eine Rede halten sollen, sagte ihren Beitrag aber kurzfristig ab. Trotzdem reiste sie mit ihm an und verfolgte seine Ansprache aus dem Publikum. "Die Herzogin reist mit dem Herzog nach Brüssel und wird ihn zu der Veranstaltung begleiten, aber nicht sprechen", hatte ein Sprecher laut The Blast erklärt. Harry rückte in seiner Rede die Rolle des Paares als Eltern in den Mittelpunkt: "Ich bin nicht als Experte oder Politiker hier. Ich bin als Vater hier. Meine Frau als Mutter", sagte er laut Sky News. Bereits in der Vergangenheit geriet Meghans OneOff-Profil in die Kritik. Nach einem Besuch am australischen Bondi Beach im April bot sie dort Kleidungsstücke an, die sie bei dem Treffen mit Ersthelfern und Betroffenen des Terroranschlags vom Dezember 2025 getragen hatte – inklusive Bildern der Veranstaltung. Wie die Vogue berichtet, agiert Meghan bei OneOff zeitgleich als Investorin und als prominentes Werbegesicht. Wie Page Six berichtete, wurde ein Bild des Paares mit Menschen, die mit dem Anschlag in Verbindung standen, später ausgetauscht.

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Imago Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft am Europäischen Parlament in Brüssel

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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