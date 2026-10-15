Valencia Stöhr deutet juristische Schritte gegen Patricia an

Bei der #CoupleChallenge kam es zu einem Eklat, der nun offenbar weit über die Show hinausreicht: Patricia Blanco (54) soll Valencia Stöhr transphob beleidigt haben. Im Interview mit Promiflash deutet die Realityteilnehmerin jetzt an, dass der Vorfall ein juristisches Nachspiel haben könnte. Auf die Frage, ob sie rechtliche Schritte einleitet, antwortet Valencia vielsagend und lässt durchblicken, dass bei Patricia bereits entsprechende Post eingegangen sei. Die Kontrahentin wisse also ganz genau, woran sie ist. Ob Valencia selbst Anzeige erstattet hat oder welche konkreten Maßnahmen in die Wege geleitet wurden, verrät sie allerdings nicht. Wie weit das Ganze also tatsächlich schon fortgeschritten ist, bleibt vorerst ein Geheimnis zwischen den beiden Frauen und womöglich ein paar Juristen.

"Die Patricia weiß ganz genau, von wem sie Post bekommen hat. Da möchte ich auch gar nicht so in der Öffentlichkeit was austragen, weil das ist was Juristisches, was Rechtliches", stellt Valencia klar. Den Konflikt möchte die Reality-TV-Bekanntheit demnach weder vor den Kameras noch über öffentliche Wortgefechte weiterführen. Gleichzeitig macht Valencia klar, wie schwerwiegend sie die Äußerung ihrer Kollegin einstuft. "Das hat, finde ich, in dieser ganzen Unterhaltungs- und Entertainment-Reality-Welt gar nichts zu suchen, weil das ist wirklich was, was strafrechtlich verfolgt werden muss", erklärt sie im Gespräch weiter. Für Valencia gehört eine solche Äußerung damit nicht in die Kategorie Showstreit, sondern in die Hände von Juristen. Weitere Details zu dem laufenden Vorgang behält sie bewusst für sich.

Aus dem Zoff, der zunächst vor laufenden Kameras seinen Anfang nahm, ist damit offenbar eine Sache geworden, die außerhalb des Formats geklärt wird. Details möchte Valencia bewusst für sich behalten, lässt aber durchblicken, dass beide Seiten bestens im Bilde sind. "Und Sie und ich wissen ganz genau Bescheid, was Sache ist", sagt sie im Interview. Sowohl Valencia als auch Patricia sind dem Publikum aus dem Reality-TV bestens bekannt, wo deutliche Worte und hitzige Diskussionen fast schon zum Programm gehören. Bei diesem Vorfall zieht Valencia jedoch ausdrücklich eine Grenze: zwischen dem, was als Unterhaltung durchgeht, und dem, was aus ihrer Sicht strafrechtlich relevant ist. Eine öffentliche Reaktion von Patricia auf die angedeuteten Schritte steht bislang aus.

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Imago Valencia Stöhr anläßlich der Premierenfeier zum RTL2

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RTLZWEI Patricia Blanco und Jasmin Herren, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen

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Imago Valencia Stöhr bei der Premierenfeier von RTL2 "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026