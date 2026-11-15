Prinzessin Anne verärgerte Royal-Fan einst mit fiesem Spruch

Mit nur einem Satz hat Prinzessin Anne (76) einst eine treue Anhängerin des Königshauses vor den Kopf gestoßen. Davon erzählt der langjährige Royalfotograf Arthur Edwards in seinen Memoiren "Cup of Tea, Arthur?". Der Vorfall ereignete sich an Weihnachten 2000. Damals gingen die britischen Royals traditionell von Sandringham House aus zu Fuß zum Gottesdienst in der St Mary Magdalene Church. Am Wegesrand wartete Mrs Halfpenny, die extra aus Leicester angereist war. Die Dame, die damals 75 Jahre alt war, hatte stundenlang ausgeharrt, um der Queen Mum (†101) einen selbst gemachten Blumenkorb zu schenken. Statt der Königinmutter nahm jedoch Anne das Geschenk entgegen. Als der Fan erzählte, wie viel Arbeit darin steckte, sagte die Prinzessin ganz offen: "Was für eine lächerliche Sache." Bei Mrs Halfpenny kam der Spruch entsprechend schlecht an: Sie reagierte verletzt und verärgert. Immerhin hatte sie rund drei Stunden an dem Arrangement gearbeitet und zusätzlich die lange Anreise auf sich genommen, um der Königsfamilie damit eine Freude zu machen.

Ohne Folgen blieb die Bemerkung nicht: Anne entschuldigte sich später bei Mrs Halfpenny. Auch der Buckingham Palace versuchte, die Situation zu beruhigen, und erklärte: "Die Princess Royal trifft jedes Jahr Tausende Menschen, und es ist klar, dass es heute zu irgendeiner Art von Missverständnis gekommen ist." Beim Weihnachtsgottesdienst im Jahr darauf zeigte sich die Tochter von Queen Elizabeth II. (†96) laut Arthur deutlich freundlicher. Sie nahm jeden Blumenstrauß mit einem Lächeln an und sagte dabei: "Ich möchte niemanden verärgern." Der Fotograf, der die Königsfamilie seit 50 Jahren begleitet, hatte die Prinzessin an Weihnachten zuvor allerdings häufig nur ungern als Motiv ausgewählt. Seiner Erinnerung nach wollte sie nach dem Kirchgang stets möglichst schnell zu den privaten Feierlichkeiten in Sandringham zurückkehren. Zudem habe sie wenig Sympathie für die anwesenden Medien erkennen lassen. Nach dem Aufsehen um Mrs Halfpenny wirkte ihr betont freundlicher Umgang mit den wartenden Menschen daher besonders auffällig.

Mrs Halfpenny ist nicht die Einzige, die Annes direkte Art schon zu spüren bekommen hat. Auch Charles Spencer (62) erlebte 1981 eine Begegnung mit der Prinzessin, die er nicht vergessen hat. Bei einem Dinner im Buckingham Palace saß er neben Anne. Das war nur zwei Tage, bevor seine Schwester Prinzessin Diana (†36) den damaligen Prinzen Charles (78) heiratete. Dianas jüngerer Bruder, der damals 17 Jahre alt war, fragte höflich nach der Taufe von Annes Tochter Zara, die an diesem Tag stattgefunden hatte. Die Prinzessin musterte ihn jedoch nur und antwortete so schroff, dass sich der Jugendliche nach seiner späteren Erinnerung sichtlich klein fühlte. Die Begegnung reiht sich damit in weitere Berichte über Annes seit Jahrzehnten nüchternes und direktes Auftreten ein. Bei öffentlichen Terminen verzichtet sie in der Regel auch darauf, Hände zu schütteln. Ihre Begründung dafür ist pragmatisch: Da sie ohnehin nicht jedem Anwesenden die Hand geben könne, solle sie ihrer Ansicht nach gar nicht erst damit beginnen.

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