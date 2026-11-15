Sondra Locke warf Clint Eastwood Karriere-Sabotage vor

Die verstorbene Schauspielerin und Regisseurin Sondra Locke war überzeugt, dass ihr früherer Partner Clint Eastwood (96) ihre Karriere nach der Trennung 1989 gezielt ausgebremst habe. Zunächst lieferten sich die beiden laut der LA Times einen 19 Monate langen Rechtsstreit um finanzielle Ansprüche. Um diesen beizulegen, verschaffte Clint seiner Ex-Partnerin einen Entwicklungs- und Regievertrag bei Warner Bros., der mit 1,4 Millionen Euro dotiert war. Im Gegenzug zog Sondra ihre Klage zurück. Der erhoffte berufliche Neustart blieb ihrer Darstellung nach jedoch aus. Über mehrere Jahre hinweg habe sie dem Studio mehr als 30 Projektideen vorgestellt. Die Filmemacherin hegte deshalb den Verdacht, dass der Deal nur einem Zweck diente: ihre erste Klage aus der Welt zu schaffen und sie von weiterer Arbeit fernzuhalten. Sie zog erneut gegen Clint vor Gericht, diesmal wegen Betrugs und der Verletzung finanzieller Pflichten.

Vor Gericht gab Sondra an, Clint habe ihr verheimlicht, dass er selbst und nicht Warner Bros. hinter der Finanzierung des Vertrags gestanden habe. Zudem habe er sie zu dem Vergleich gedrängt, als sie nach einer beidseitigen Brustentfernung noch eine Chemotherapie erhielt. Der Schauspieler gab zu, sie und ihre Anwälte nicht über seine Rolle als Geldgeber informiert zu haben. Die Vorwürfe der Sabotage und des Betrugs wies er zurück. "Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu betrügen. Noch nie in meinem Leben habe ich versucht, jemanden um seine Arbeit zu bringen", erklärte er. Dies habe auch finanziell keinen Sinn ergeben, da er Warner Bros. schadlos halten musste. Billy Gerber, damals Produktionspräsident bei Warner, sagte aus, Clint habe Sondra für die Regie von zwei Filmen empfohlen. Das Studio habe sie beide Male abgelehnt. 1996 endete der Betrugsprozess mit einem Vergleich über eine unbekannte Summe. Sondra betonte anschließend: "Dabei ging es nie um Geld. Es ging darum, dass ich für meine beruflichen Rechte kämpfte."

Kennengelernt hatten sich Sondra und Clint 1975 bei den Dreharbeiten zu "Der Texaner". Danach waren sie fast 13 Jahre lang ein Paar. Clint war damals noch mit Maggie Johnson verheiratet, während Sondra seit 1967 in einer platonischen Ehe mit ihrem homosexuellen Jugendfreund Gordon Anderson lebte. Schon vor der Beziehung hatte Sondra eine Oscar- und zwei Golden-Globe-Nominierungen erhalten. Ihr Regiedebüt "Ratboy" wurde 1986 von Clints Firma Malpaso Productions produziert, den Film "Impulse" drehte sie 1990 ohne ihn. Später inszenierte sie noch "Death in Small Doses" und "Trading Favors", konnte nach eigener Einschätzung aber nicht mehr an ihre frühere Laufbahn anknüpfen. Sie glaubte, Clints Einfluss habe mögliche Arbeitgeber abgeschreckt: "Er war eine sehr mächtige Figur in der Stadt, und niemand wollte sich mit ihm anlegen", wird sie in "Wand'rin' Star" zitiert. Dort sprach sie auch darüber, wie sie mit allem abschloss: "Irgendwann fand ich Frieden und Schönheit in meinem Alltag – in meinem Zuhause, meinen Gärten und meinen Haustieren – und konnte loslassen."

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Sondra Locke bei den Dreharbeiten zum Western "Bronco Billy" im Jahr 1980

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Getty Images Clint Eastwood im November 2019

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