"Twilight"-Neuauflage: Diese Stars sprechen Edward und Bella

Die Besetzung der neuen Twilight-Animationsserie nimmt offenbar Gestalt an: Julian Grey und Sadie Stanley sollen in der Netflix-Produktion "Twilight: Midnight Sun" Edward Cullen und Bella Swan nun ihre Stimmen leihen. Damit treten die beiden in große Fußstapfen, schließlich hatten Robert Pattinson (40) und Kristen Stewart (36) das ungleiche Liebespaar aus Vampir und Mensch in den fünf erfolgreichen Kinofilmen zum Leben erweckt. Wie Filmstarts berichtet, laufen die Arbeiten an der Serie offenbar bereits seit August 2026. Wann sie bei Netflix erscheint, ist bislang allerdings nicht bekannt. Da die Animation aufwendig ist, gilt ein Start frühestens Ende 2027 als realistisch. Möglicherweise müssen sich die Fans sogar bis 2028 gedulden.

Ganz unbeschrieben sind die Lebensläufe der beiden neuen Hauptdarsteller nicht. Julian konnte laut Filmstarts bereits kleinere Rollen in der Netflix-Miniserie "Godless" und in "Matrix Resurrections" ergattern. In der achten und letzten Staffel des Spin-offs "Fear the Walking Dead" war er außerdem in der Rolle von Klaus, dem Adoptivsohn von Victor Strand, zu sehen. Sadie stand dagegen schon 2019 für ihr Schauspieldebüt vor der Kamera: Im Realfilm "Kim Possible" übernahm sie die Rolle der titelgebenden Heldin. Später folgten unter anderem Auftritte in "Karate Kid: Legends" sowie größere Rollen in den Serien "Die Goldbergs" und "Cruel Summer". Nun bleibt abzuwarten, wie sich die beiden als Stimmen für Edward und Bella schlagen werden.

Seit dem bisherigen Filmfinale "Twilight: Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 2" sind inzwischen 14 Jahre vergangen. Die Grundlage für die neue Serie bildet nun Stephenie Meyers (52) Roman "Biss zur Mitternachtssonne", der 2020 erschienen ist. Anders als in den ursprünglichen Büchern und den bisherigen Verfilmungen wird die bekannte Liebesgeschichte darin aus Edwards Perspektive erzählt. Die Zuschauer erfahren also unter anderem, was in dem Vampir vorgeht, als er Bella zum ersten Mal begegnet, und wie sehr er mit seinem Verlangen nach ihrem Blut ringt. Auch Einblicke in Gespräche innerhalb der Cullen-Familie, von denen Bella nichts mitbekommt, gehören zur Geschichte. Mit der neuen Animationsserie bekommt die Liebesgeschichte von Edward und Bella nun also eine ganz neue Perspektive.

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht"

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Getty Images Sadie Stanley bei der Premiere von "Kim Possible"

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