Mit diesen Stars feiert Leonardo DiCaprio 52. Geburtstag

Leonardo DiCaprio (52) hat seinen 52. Geburtstag mit einer großen Star-Runde nachgefeiert. Der Schauspieler wurde bereits am Mittwoch 52 Jahre alt, die große Sause stieg aber erst am Samstagabend. Bei der Feier traf Hollywood auf Hip-Hop: Rapperin Ice Spice (26) und Rapper 50 Cent (51) gehörten ebenso zu den Gästen wie zahlreiche bekannte Schauspieler. Auch Schauspiellegende Al Pacino (86) gab sich die Ehre und erschien gemeinsam mit Noor Alfallah (32). Für Leonardo dürften zudem einige besonders vertraute Gesichter dabei gewesen sein. Und natürlich durften auch zwei Männer nicht fehlen, die schon lange an der Seite des Oscarpreisträgers stehen. Seine langjährigen Freunde Tobey Maguire (51) und Jonah Hill (42) ließen sich den besonderen Abend ebenfalls nicht entgehen. Damit versammelte der Titanic-Darsteller nicht nur namhafte Kollegen aus Film und Musik um sich. Er konnte seinen Geburtstag zugleich im Kreis enger Weggefährten feiern, die ihn bereits seit vielen Jahren begleiten.

Die hochkarätige Gästeliste hatte noch einige weitere bekannte Namen zu bieten. Auch Orlando Bloom (49), Cara Delevingne (34) und Elizabeth Banks (52) folgten der Einladung des Schauspielers. Mehrere der Stars wurden beim Eintreffen an der privaten Partylocation fotografiert. Was sich hinter den Türen des Anwesens abspielte, blieb hingegen weitgehend im Verborgenen. Fest steht jedoch, dass Leonardo an diesem Abend auch familiäre Unterstützung bekam: Sein Vater George DiCaprio (82) nahm ebenfalls an der Geburtstagsparty teil und feierte den besonderen Anlass mit seinem Sohn. Zwischen all den Stars hatte der Schauspieler damit auch ein Familienmitglied bei sich, mit dem er seinen neuen Lebensabschnitt einläuten konnte.

Die Gästerunde spiegelte gleich mehrere Lebensbereiche des Geburtstagskindes wider. Neben vielen Branchenkollegen und prominenten Bekannten feierte Leonardo nämlich auch mit engen Weggefährten. Vor allem Tobey und Jonah gehören schon lange zu Leonardo Freundeskreis. Die Anwesenheit von George verlieh dem Abend zusätzlich eine familiäre Note. Auch George hatte übrigens selbst vor Kurzem seinen Ehrentag: Er wurde am 2. Oktober 83 Jahre alt. Die Gästerunde bei Leonardos nachgeholter Feier deckte damit gleich mehrere Lebensbereiche des Geburtstagskindes ab. Neben seinem Vater waren Freunde dabei, die ihn seit vielen Jahren begleiten. Hinzu kamen Schauspieler, Musiker und ein Model, denen Leonardo durch seine Arbeit oder das gesellschaftliche Leben in Los Angeles begegnet ist. So vereinte die Party Familie, langjährige Freunde und weitere bekannte Gesichter aus Hollywood und der Musikbranche unter einem Dach.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Tobey Maguire und Leonardo DiCaprio bei der Mobli 2.0 Launch Party in Austin, 10. März 2012

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