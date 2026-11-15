Kate Middleton überrascht im Radio mit verborgenem Talent

Prinzessin Kate (44) hat im Radio ein bislang selten gezeigtes Talent präsentiert: Die Prinzessin von Wales überraschte mit einer auf Walisisch übermittelten Botschaft. Damit feuerte sie Moderator Owain Wyn Evans auf der letzten Etappe seiner großen Spenden-Radtour für BBC Children in Need an. BBC Radio 2 spielte die Worte am Freitagmorgen ab. Auf Deutsch übersetzt erklärte Kate: "Hi Owain, hier ist Catherine. Du machst das so gut. Mach weiter! Ich wünsche dir nur das Beste!" Die Tour hatte ihn durch Schottland, Nordirland, England und Wales geführt. Insgesamt legte der Waliser dabei rund 400 Meilen [ca. 640 Kilometer] mit dem Fahrrad zurück.

Bis Freitagmorgen hatte Owain mit seiner Vier-Länder-Challenge bereits 2,9 Millionen Pfund [ca. 3,5 Millionen Euro] für BBC Children in Need gesammelt. Am Finaltag erhielt er neben Kates besonderer Botschaft auch noch weitere prominente Unterstützung. Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (77) schickte ihm persönliche Durchhalteworte und spielte dabei passend auf den Bandhit "Don't Stop Me Now" an. Dass Roger ihn direkt angesprochen hatte, ließ den Radiomoderator hörbar überwältigt zurück. "Oh mein Gott, und er... er hat meinen Namen gesagt, wisst ihr, was ich meine? Roger Taylor!", staunte Owain bei BBC Radio 2.

Auch das Fahrrad von Owain sorgte während der Aktion für einige Lacher. Der Moderator taufte es mit einem Wortspiel auf den Namen Shania Chain. Hörer hatten zuvor auch Vorschläge wie Áine Bike, Britney Gears und Kylie Spinogue eingereicht. Namenspatin Shania Twain (61) war von der Idee offenbar angetan und meldete sich bereits vor dem Tourstart in Glasgow mit einer eigenen Botschaft. "Hi Owain, hier ist Shania Twain! Du stehst kurz davor, eine unglaubliche Herausforderung für BBC Children in Need anzunehmen und 400 Meilen durch alle vier Landesteile zu radeln", sagte die Sängerin laut BBC Radio 2. Weiter motivierte sie ihn: "Wenn du in Glasgow aufbrichst, möchte ich nur sagen: 'Los geht's, Owain!' Wir werden dich auf dem ganzen Weg anfeuern. Viel Glück!"

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Imago Prinzessin Kate besucht das Treehouse Children's Hospice in Ipswich

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Getty Images Roger Taylor, Schlagzeuger von Queen

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