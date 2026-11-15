Stefflon Don endete nach Geburt fast auf der Intensivstation

Die britische Rapperin Stefflon Don (34) hat überraschend enthüllt, dass sie bereits am 26. April 2026 heimlich einen Sohn zur Welt gebracht hat. Der kleine Junge trägt den Namen Don Claes. Monatelang hatte die Musikerin die Geburt vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Kurz nach der Entbindung wurde die Freude über den Nachwuchs allerdings von einem heftigen Gesundheitsschock überschattet. Stefflon entwickelte eine Präeklampsie. Gegenüber People berichtete die Musikerin nun, dass sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert habe und sie beinahe auf der Intensivstation hätte behandelt werden müssen. Ihre Beine und Füße schwollen extrem an, und ihr Blutdruck stieg auf gefährliche Werte. Zudem habe sich Flüssigkeit in ihrer Lunge gesammelt, was auch ihre Atmung beeinträchtigte. Inzwischen hat die Sängerin die bedrohliche Phase hinter sich gelassen. Nach den turbulenten Wochen rund um die Geburt ist sie vor allem eines: dankbar, dass sie diese schwere Zeit überstanden hat.

Die Erfahrung habe Stefflon Don deutlich gemacht, dass Frauen auch nach einer Entbindung aufmerksam auf ihren Körper achten sollten. "Ich habe nach der Geburt meines Babys eine Präeklampsie entwickelt, und dadurch wurde mir klar, wie wichtig es für uns Frauen ist, auch nach der Ankunft unserer Babys auf uns selbst zu achten", erklärte sie gegenüber People. Und weiter: "Als Mütter stellen wir unsere Babys von Natur aus an erste Stelle, aber unsere Gesundheit ist genauso wichtig. Präeklampsie kann schwerwiegend sein und sich sogar nach der Geburt entwickeln, was meiner Meinung nach nicht genug Frauen wissen." Zusätzliche Sorgen bereitete ihr starker Schimmelbefall, der später im Belüftungssystem ihrer damaligen Unterkunft entdeckt worden sei. Dadurch habe sie sich noch mehr Gedanken um ihre Gesundheit und ihre Atmung gemacht. "Es war eine so beängstigende Erfahrung, besonders in einer Zeit, die eigentlich ausschließlich von Freude erfüllt sein sollte. Ich bin einfach so dankbar, dass ich sie überstanden habe", betonte Stefflon. Anderen frischgebackenen Müttern legt sie ans Herz, mögliche Warnzeichen auch nach der Entbindung ernst zu nehmen und nicht zu ignorieren.

Für Stefflon ist Don Claes bereits das zweite Kind. Die Musikerin ist bereits Mutter des 17-jährigen Jaylen. Präeklampsie ist eine ernste Erkrankung, die mit einer Schwangerschaft zusammenhängt und überwiegend nach der 20. Schwangerschaftswoche auftritt. Sie kann sich jedoch auch erst nach der Entbindung entwickeln. Typisch sind vor allem ein hoher Blutdruck und mögliche Schäden an Organen wie den Nieren oder der Leber. Mögliche Warnzeichen sind unter anderem starke Kopfschmerzen, Sehstörungen, Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit und deutliche Schwellungen. Auch Schwellungen sowie Atemnot durch Flüssigkeit in der Lunge können auf die Erkrankung hindeuten. Ohne Behandlung kann die Erkrankung schwere Folgen haben. Dazu gehören Krampfanfälle, Schäden an Organen und Probleme mit dem Herzen. Bei entsprechenden Beschwerden ist eine medizinische Abklärung daher wichtig.

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Imago Stefflon Don bei der britischen Premiere von Disneys "The Little Mermaid" am 15. Mai 2023 in London

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