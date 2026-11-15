Semino Rossi freut sich auf Weihnachten mit seiner Familie

Semino Rossi (64) kann das Weihnachtsfest in diesem Jahr kaum erwarten. Der Schlagersänger und seine Frau Gabi verbringen Heiligabend im Haus ihrer Tochter Laura, wie er jetzt im Gespräch mit der Schweizer GlücksPost verriet. Laura übernimmt dabei das Kochen für die gesamte Runde. Neben ihren Eltern feiern auch ihre Schwester, die beiden Schwiegersöhne und die drei Enkelkinder Leonhard, Sofia und Valentina mit. Worauf sich der Musiker am meisten freut, steht für ihn bereits fest: "Am schönsten finde ich es, die Reaktionen der Kleinen zu beobachten, wenn sie die Geschenke auspacken, ihre Augen, ihr Strahlen", schwärmte er im Interview. Am ersten Weihnachtsfeiertag treffen sich dann alle bei Semino und Gabi zu Hause. Diesmal wechselt auch die Zuständigkeit in der Küche: Der Musiker stellt sich selbst an den Herd und bekocht seine Angehörigen.

Welches Gericht Semino am ersten Feiertag servieren wird, steht bislang noch nicht fest. Manchmal bereitet der Sänger eine Paella zu, manchmal entscheidet er sich für etwas anderes, erzählte er. Beschwert habe sich über sein Essen jedenfalls noch nie jemand. Doch nicht nur an den Feiertagen dreht sich bei dem Ehepaar vieles um die Familie. Auch im Alltag ist Semino und Gabi gemeinsame Zeit wichtig. Das Paar startet gewöhnlich zusammen mit einem Frühstück in den Tag. Mittags kocht meistens Gabi, anschließend unternimmt das Ehepaar einen Spaziergang. Am Nachmittag schaut häufig eines der drei Enkelkinder zum Spielen vorbei. Der Schlagersänger und seine Frau seien sehr glücklich darüber, so nah bei den Kleinen zu wohnen, betonte Semino im Interview. Bei ihm und Gabi dürfen die Kinder offenbar so einiges. "Wir spielen alles mit. Bei mir und Gabi ist alles erlaubt", erzählte er bereits früher in einem Interview mit ARD Schlagerwelt. Zurzeit hat der Sänger außerdem eine besondere Aufgabe übernommen: Als ausgebildeter Rettungsschwimmer bringt er den beiden älteren Enkeln gerade das Schwimmen bei.

Dass Semino das Fest im Kreis seiner Liebsten feiern kann, ist für ihn alles andere als selbstverständlich. Seit 1991 sind er und Gabi verheiratet, 2020 gingen die beiden jedoch vorübergehend getrennte Wege. Der Sänger zog damals aus dem gemeinsamen Haus aus und lebte zeitweise sogar in einem Wohnmobil. Erst nach zwei Jahren fanden die beiden wieder zueinander und Semino konnte seine Ehe noch einmal retten. Im März 2022 machten die zwei ihr Liebescomeback öffentlich. Heute genießt der Musiker das gemeinsame Leben ganz bewusst. "Es ist mir sehr bewusst, wie schön es ist, Gabi an meiner Seite zu haben", erklärte er gegenüber der Schweizer GlücksPost und fügte hinzu: "Das waren zwei harte Jahre ohne sie, und ich bin froh, dass wir wieder zusammengekommen sind." Nun freut sich der Sänger auf das gemeinsame Weihnachtsfest mit Gabi und der ganzen Familie.

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Andreas Rentz / Staff / Getty Images Semino Rossi

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Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

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