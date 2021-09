Sarafina Wollnys (26) Zwillinge hatten wirklich keinen leichten Start ins Leben! Mitte Mai war die Tochter von Reality-TV-Star Silvia Wollny (56) nämlich mit dem Verdacht auf eine Schwangerschaftsvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Kurze Zeit später wurden ihre beiden Söhne Emory Maximilian und Casey Maximilian dann per Notkaiserschnitt auf die Welt geholt – und zwar zehn Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin. Trotzdem schlug sich der Nachwuchs wacker und deshalb ist Sarafina so richtig stolz!

Auf Instagram rief sich Sarafina jetzt noch einmal ihre Gefühle und Sorgen kurz vor der Notoperation in Erinnerung. "Wir hatten so eine Angst um euch", betonte die Mutter und schwärmte von der Stärke ihrer Babys: "Ihr habt uns vom ersten Moment an gezeigt, was ihr für unglaubliche Kämpfer seid." Sowohl Sarafina als auch Papa Peter (28) seien unglaublich stolz auf ihre beiden Jungs.

Und auch Silvia – die Oma der Zwillinge – ist stolz auf Emory und Casey. "Ja, das ist wahr, ihr seid Kämpfer – und wir sind stolz auf Mama und Papa und auf das, was sie bis heute alles geschafft haben", kommentierte die 56-Jährige den Post ihrer Tochter.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny und einer ihrer Zwillinge im August 2021

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny mit ihrem Hund

RTL2 Silvia Wollny, TV-Star

